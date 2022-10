¿Paola Jara le tiene miedo a Jessi Uribe?: le negó un beso a un fan porque luego ‘la regañaban’

Mucho se ha comentado sobre la crisis matrimonial por la que podrían estar pasando Paola Jara y Jessi Uribe, sin embargo, tras una solicitud inesperada de parte de un fan, la cantante respondió de la forma más “extraña” sorprendiendo a todos.

Y es que tras la apretada agenda de trabajo que posee la artista, se incluía una presentación en El Playón. Ahí, desde muy temprano, esperaban a la intérprete de ‘Como si nada’ quien una vez más se lució con su talento y belleza, pero en medio de su show surgió una situación que paralizó a muchos, ya que un “fan enamorado” no dudó en burlar a la seguridad para subirse al escenario y abrazar a su estrella favorita.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues el afortunado y audaz seguidor no solo se tomó la molestia de celebrar su odisea, sino que además le pidió un beso en la boca a la cantante. Esto la dejó sorprendida y hasta un poco nerviosa, tanto que aseguró que no lo hacía porque luego su esposo la regañaba.

Paola Jara se intimidó ante petición de un fan

De inmediato surgieron una gran cantidad de comentarios sobre esta eventualidad, pero sobre todo sobre la respuesta que dio Paola Jara y que hizo presumir a sus fans que ella estaría siendo siempre “vigilada” y hasta “presionada” por Jessi Uribe quien le tendría prohibido hacer este tipo de actos en la tarima.

Y aunque hubo detractores que comentaron que ella estaría “sometida” por su pareja, también hubo quienes comentaron que les pareció un gesto muy caballeroso de parte de su fan, pues éste por lo menos tuvo la amabilidad de pedirle permiso y no cometer una imprudencia que le podría haber ganado unos cuantos regaños a la cantante.

“Con pico no porque me hace regañar de mi esposo. Él fue el #pjlovers más animado de anoche en el Playón, gracias por tanto cariño!”, fue lo que escribió la artista en su cuenta de Instagram y a esto se le sumaron cientos de reacciones como: “Respetuoso el pelao , bacano”, “Yo también quiero darle un beso a esa mujer, pero no quiero meterla en problemas”, “Uyy como que hay problemas en casa”, “Ya sabemos quién manda”.