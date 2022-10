El costoso coche que Luisa Fernanda W presumió para su segundo bebé

Ya faltan pocos días para que el segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llegue al mundo, y sus padres no pueden estar más emocionados y ansiosos por su llegada. Así mismo, se le ha podido ver a los padres encargarse de tener todo listo para hacer del nacimiento de Domenic algo muy ligero y sin complicaciones.

Así mismos y gracias a la naturaleza de las profesiones de la pareja, ambos deben asegurarse de que sus dos hijos tengan una manera de ser movilizados adecuadamente y para poder asistir a los compromisos en donde se les requiera.

Muy feliz, Luisa Fernanda W mostró por medio de sus historias de Instagram, donde al momento cuenta con más de 18 millones de seguidores, un coche doble que le servirá para poder pasear con los dos bebés.

A pesar de que la madre no reveló si este articulo fue una compra que hizo la pareja o si fue uno de los tantos regalos que le dieron en su exclusivo baby shower, con tan solo ver la marca ya se pueden encontrar en internet las especificaciones de este coche.

¿Cuánto cuesta el nuevo cochecito de los bebés de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Una de las características es que este coche es funcional, y se puede acomodar para uno o dos pasajeros, además de que es posible adecuarle diferentes tipos de sillas para un mejor soporte y comodidad del bebé. Incluso, Luisa Fernanda lo mostró completamente armado y listo para ser usado. Por eso hay mucha diferencia en el precio, ya que ese mismo modelo viene en dos versiones: con una silla y el otro con las dos, sin embargo, también se pueden comprar dichos compartimientos por separado.

Así con este corto pero efectivo mensaje, la ‘influenciadora’ mostró el coche de la marca Joovy: “Ya estoy lista para andar con 2 bebés”, afirmó.

La referencia del coche es Qool Double, y en la página oficial de la marca está al precio de 879.99 dólares (cerca de 4 millones 200.000 pesos colombianos al cambio). Además, el coche con un solo asiento está con un precio que va sobre un millón 600.00 pesos, aunque se ve que antes estaba sobre los 3 millones de pesos.

Luisa Fernanda W afirmó no querer tener más hijos con Pipe Bueno

Luisa Fernanda confirmó que este será su último embarazo (por ahora) y que no planea concebir más hijos con el intérprete de ‘El Último Adios’, a quien además tiene agendado como ‘Pipe Good’ en su lista de contactos en su celular.

“No me voy a operar para no tener más bebés, porque todavía no me siento en la capacidad de tomar una decisión tan radical, pero sí tengo claro que no quiero tener más bebés”, fue lo que dijo Luisa Fernanda W en su publicación de Instagram.

Después confirmó otros detalles acerca de su decisión confesando que no se cierra a nada pero que la posibilidad de que agrandar a la familia no sería pronto.

“De verdad que, pues en este momento de mi vida, yo creo que ya voy a cerrar la fábrica de bebés, como que ya con dos varoncitos estoy superbien. No estoy pensando en tener un tercer hijo, realmente… uno no sabe más adelante. Pero por ahora, y por estos próximos años, no; aunque uno nunca sabe los planes de Dios, pero, por mí, no”, puntualizó la creadora de contenido.