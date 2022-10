En plena víspera de parto, Luisa Fernanda W confirma si seguirá expandiendo su familia

A pesar de que en redes sociales creen que el segundo bebé de la creadora de contenido digital y del cantante de música popular ya nació, tras sufrir algunos percances durante su embarazo, en una nueva ronda de ‘Preguntas y Respuestas’ dinámica de Instagram, Luisa Fernanda confirmó si su familia seguirá en aumento o no.

En ese mismo juego también le preguntaron a la ‘influenciadora’ si se va a operar y ‘cerrar la fábrica’, después del parto venidero de su segundo Domenic, nombre de su segundo bebé.

Luisa Fernanda W afirmó no querer tener más hijos con Pipe Bueno

Luisa Fernanda confirmó que este será su último embarazo (por ahora) y que no planea concebir más hijos con el intérprete de ’El Último Adios’, a quien además tiene agendado como ‘Pipe Good’ en su lista de contactos en su celular.

“No me voy a operar para no tener más bebés, porque todavía no me siento en la capacidad de tomar una decisión tan radical, pero sí tengo claro que no quiero tener más bebés”, fue lo que dijo Luisa Fernanda W en su publicación de Instagram.

Después confirmó otros detalles acerca de su decisión confesando que no se cierra a nada pero que la posibilidad de que agrandar a la familia no sería pronto.

“De verdad que, pues en este momento de mi vida, yo creo que ya voy a cerrar la fábrica de bebés, como que ya con dos varoncitos estoy superbien. No estoy pensando en tener un tercer hijo, realmente… uno no sabe más adelante. Pero por ahora, y por estos próximos años, no; aunque uno nunca sabe los planes de Dios, pero, por mí, no”, puntualizó la creadora de contenido.

La influencer no es respetada en redes ni siquiera en medio de su embarazo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son al día de hoy, una de las parejas más polémicas y presentes dentro de la farándula criolla. En estos momentos la pareja está a la dulce espera de su segundo Domenic. El bebé ya estaría a tan solo unas semanas de llegar a este mundo para acompañar sus padres y a su hermano Máximo.

Ahora, tras el posteo que hizo la influencer en su cuenta de Instagram, por una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, las redes se han vuelto en su contra una vez más. En esta ocasión, sus seguidores le pidieron que mostrara fotos y videos exclusivos, por medio de las historias, como cosas inéditas del primer embarazo, detalles de su restaurante con Pipe Bueno, de su nueva barriga y su segundo embarazo, e incluso, de sus primeros momentos de relación con su actual novio y cantante de música popular.

Esta última petición fue lo que la puso en aprietos a la creadora de contenido, pues este video escandalizó las plataformas digitales, ya que se puede ver a la pareja bailar reguetón durante un paseo nocturno mientras se encontraban en un yate tan solo meses de haber iniciado su relación, y no dudaron en ‘caerle’ por la forma en que la influencer bailaba.

La polémica que siempre se ha armado va en torno al tiempo que pasó de la muerte de la muerte de la antigua pareja de la influencer, el cantante de música urbana Legarda, quien falleció tras ser impactado por nunca bala perdida durante un tiroteo en la ciudad de Medellín, y el comienzo de su nuevo amorío.

Por eso, quienes vieron el video no han bajado de ‘pueblerina’ y ‘ñera guisa’ a Luisa Fernanda W, por la manera en la que bailaba con Pipe Bueno.

“Esa vieja es una guisa”, “Ya sabemos que no demoro ni mierda en meterse con Pipe aún recién muerto Legarda. Gracias por acordarnos y seguir sintiendo lo mismo por ella”, “Ese baile lo hicieron el día del entierro de Legarda”, entre varios más de esta indole.