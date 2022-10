Andy Rivera lanzó indirecta a Lina Tejeiro en su nuevo tema: fans están hartos de su despecho

Una vez más Andy Rivera hace uso de su talento para demostrar que sigue enamorado y hasta dolido tras su separación con Lina Tejeiro.

Por eso, no es de extrañar que el cantante dedicara un nuevo tema a su ex durante su presentación en Acacías, Metas, ahí no solo dejó ver que sigue con su despecho, sino que está ya cansado de sufrir por alguien a quien amo profundamente y que ésta ya haya iniciado una nueva relación como expresando que lo vivido no fue importante para ella. De eso trata su sencillo que interpretó de forma inesperada, tanto que hasta sus músicos debieron hacer una pausa para lograr los acordes y que el cantante pudiera resolver en el escenario.

“Mi gente tiremos esta no la he lanzado, me da sustico, se llama ‘Te perdí’. ¿Vamos a hacerlo o qué? Esta me da más sustico, pero vamos a tirar un pedacito cortico. Va dedicada para cuando uno reacciona tarde mi gente y pierde a alguien que quería, pero ya tiene una persona nueva y es como: ‘Qué hueva’, ya pa’ qué… Pero, normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde”, dijo el cantante en medio de un aparente dolor que expresaba a través de sus gestos.

Andy Rivera una vez más le canta a Lina Tejeiro

Ante esto, sus fans no dudaron en aplaudir y apoyar la tusa que aún lleva Andy Rivera, pero aún así, en redes sociales, no faltó quien lo criticara, pues muchos consideran que ya debe pasar la página, pues Lina Tejeiro ya tiene un nuevo amor y su relación quedó en el pasado.

“Este man tiene que sacar la tusa remix de Karol G”, “Tenía que verla con otro feliz para que le diera la tusa de perderla”, “El le dio muchas vueltas y ella no podía esperarlo toda la vida”, “Tanto que Lina le rogó lo espero y se las dio de importante ahí tiene mijo ahora llore y sufra”, “Ella merece ser feliz él no supo aprovechar su momento Ya no vale la pena lamentarse”, fueron algunas reacciones de los usuarios en redes que demuestran que ya están cansados de que el cantante siga llorando por su ex.

Sin embargo, Andy lanzó fuertes indirectas a Tejeiro en el escenario, dejando claro que ahora más que extrañarla, le ha dolido no haber podido retenerla a su lado: “Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo. La paz es lo más bonito que podemos tener, ¿sí o no?… Esos acordes me hacen acordar que alguien que es de por aquí. En el colegio no le enseñan a las personas a perder, por eso cuando se llega a la adultez se sufre el doble la perdida de un ser querido”.