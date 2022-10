Carolina Cruz revive los momentos más “bochornosos” que ha vivido en la televisión

Hasta ahora Carolina Cruz no ha dejado de ser tendencia luego de que fuera una de las primeras en presenciar cómo una mujer se desmayaba a sus pies durante la transmisión en vivo del matutino ‘Día a Día’.

Aquí la presentadora demostró que ante este tipo de situaciones se paraliza, hasta el punto de no creer o reaccionar ante lo que está sucediendo ante ella, por eso, los memes y demás reacciones en críticas hacía su manera de actuar no se hicieron esperar, tanto que hasta ella misma dio la cara a sus seguidores y hasta recordó lo momentos más “bochornosos” que le ha tocado vivir en la televisión.

“Nunca me había pasado y todo el mundo me dice: ‘Menos mal no era tu mamá. Menos mal no eran tus hijos’. Y sí, menos mal no era mi mamá ni mis hijos, porque yo: Mal, muy mal…Me estaban diciendo mis amigos: ‘No me voy a desmayar, nunca, delante tuyo’. Y ni se desmayen, ni se mueran, delante de mí, porque van en pérdidas…”, expresó Cruz en su cuenta de Instagram.

Carolina Cruz recordó los episodios más bochornosos de su carrera en la televisión

Pero, no todo quedó ahí, pues Carolina Cruz se dio a la tarea hasta de recordar varios de los momentos que más burlas generaron tras su actuación. El primero de ellos fue cuando trató de orientar a las amas de casa para crear su propio portacuchillos con elementos que ya nadie usaba en el hogar.

🤳En el programa de tv “Día a Día”, la presentadora Carolina Cruz recomendó utilizar libros como 'portacuchillos'. La polémica imagen se hizo viral en las redes sociales y ha recibido miles de críticas. ¿Usted qué opina? pic.twitter.com/iokMu6N8eB — korraleja.co ® (@Korraleja) June 2, 2020

Esta idea además de parecerles poco práctica y hasta ética generó miles de memes, pues uno de los libros que usó para su “creación” era de primeros auxilios, dejando así ver que no eran de utilidad y por eso podía ser usado como “objeto decorativo”. Esto la mantuvo en tendencia y la dejó en ridículo por muchos meses.

Otro momento que marcó un antes y después en su carrera fue cuando trató de dar una entrevista en inglés y opinó sobre la muerte de una figura tan importante como Joe Arroyo. Aquí nuevamente hizo de las suyas al no emplear bien sus palabras y por eso fue víctima de burlas y cuestionamientos. “He was a really happy person and the music”, (Él era una persona muy feliz, y la música).