Retractación ante nota sobre presunta discriminación por homofobia en Cristina Sierra uñas

El 21 septiembre pasado se hizo una publicación donde se involucró un presunto hecho de discriminación en el establecimiento de belleza Cristina Sierra uñas, donde un joven denunciante en Twitter mostró cómo supuestamente se le habría rechazado por no hacer diseños para hombres.

El caso se amplificó por este medio, en atención a las denuncias sobre violencias hechas a la comunidad LGBTIQ en el país en los últimos meses y como plataforma aliada hacia la existencia y manifestación de la comunidad en el país.

Ahora bien, probándose ante la ley que no hubo tal discriminación, NUEVA MUJER COLOMBIA, a pedido de Cristina Sierra Uñas, se permite corregir que no es posible argumentar con las publicaciones efectuadas en redes sociales o con hechos ciertos que la no atención de la persona que efectuó la publicación se debió a su orientación sexual.