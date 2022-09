Haga lo que se haga se ve horrible”: siguen las críticas ante cirugías de Yina Calderón

Tras el anuncio de una nueva operación a la que se sometería Yina Calderón, era natural que surgieran cientos de comentarios en su contra, pues esta reconocida influencer colombiana se ha dado a la tarea de siempre dejar atónitos a todos al no prestar atención a su salud por tan solo verse “bella”.

Incluso, hasta los mismos cirujanos que se han encargado de “esculpir” su figura han comentado que entre las exigencias que tiene su irreverente cliente está el que cada intervención sea extrema, pues ella busca lucir casi perfecta o como su sueño tan anhelado: llegar a ser una “Barbie colombiana”. Para eso, ella no ha tenido límites y tras varias cirugías, más allá de verse acorde a lo que desea, ésta se ve cada vez más “irregular”, según han señalado sus seguidores.

“Esta chica es el típico ejemplo de belleza tropical: “Cuerpo de palmera y cara de coco”, “Hágase lo que se haga se ve horrible”, “Te puedes hacer toda en plástico, igual vas a seguir siendo una persona vacía que busca la fama a costa de su propia salud y vida”, “Que horrible de verdad”, “No veo nada estético ni bonito”, expresaron los usuarios en redes tras su anuncio de que se siente muy mal tras la más reciente reconstrucción de sus glúteos.

Yina Calderón es duramente criticada tras su reciente operación

Ésta no es la primera vez que el público reacciona en contra de las intervenciones quirúrgicas de Yina Calderón, pero lo que más causó rechazo es que ella no tome en serio su recuperación, pues no escatima en salir en traje de baño y con cientos de curas y demás implementos médicos que son colocados para cuidar cada una de las profundas heridas que le realizan ante cada operación como si se tratara de algo visualmente atractivo para sus fans.

Incluso, hay quienes aseguran que pese a su intención de querer verse bien, solo consigue que todos generen señalamientos en su contra, pues a su criterio, más que verse bien ella está cada vez más deforme y llena de imperfecciones, producto de todas las ideas descabelladas que surgen en su mente para cambiar su cuerpo.