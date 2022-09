¿Tuvo problemas? Carolina Soto se retirará de ‘Día a Día’: aquí las razones

Los seguidores de Carolina Soto se preocuparon cuando de forma inesperada ella reveló que para el mes de diciembre no estará en el programa ‘Día a Día’. ¿La razón? eligió este mes para tomar sus vacaciones familiares y lejos de su tierra.

Esta noticia alarmó a quienes siguen de cerca los pasos de la también periodista, modelo y empresaria, pues a su criterio siempre le ha gustado conocer destinos diferentes y tras interrogar a sus hijos, éstos decidieron que querían conocer la nieve por lo que les espera elegir el lugar ideal para cumplir su objetivo. De esa forma, Soto estará ausente por varios meses, pero seguramente regresará en el 2023 renovada y feliz de seguir compartiendo con su fiel audiencia.

La información se conoció de boca de la misma presentadora quien tras la acostumbrada dinámica de “la caja de preguntas” un fan le consultó qué lugar escogería en esta oportunidad para sus vacaciones. Y ahí fue cuando ella se dio a la tarea de revelar que las navidades las pasará lejos de casa, pero con sus seres queridos.

Carolina Soto pasará vacaciones lejos de casa y fuera de las pantallas

Con esto, Carolina Soto no solo demuestra que para ella su familia es su prioridad, sino que también posee gustos exquisitos para pasar unos días diferentes y alejada de la apretada agenda de compromisos que le exige el matutino. Sin embargo, aunque no reveló la fecha exacta, sí dejó claro que durante el mes de diciembre no estará en el programa en el que se ha ganado el afecto y aceptación de su público.

“Esta vez diciembre no la vamos a pasar por acá. Los niños quieren conocer la nieve, entonces estamos haciendo planes para irnos pa’ la nieve en diciembre, vamos a ver si Dios quiere”, expresó la presentadora a sus fans quienes desde ya deben prepararse para notar su ausencia durante las festividades decembrinas en las que busca reconectarse con los suyos y hacer un alto en sus compromisos laborales.