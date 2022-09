La chaqueta que horrorizó a los fans de Carolina Soto: “No cuadra”

Una vez más los seguidores de Carolina Soto se convirtieron en jueces de la imagen de esta presentadora de ‘Día a Día’ que se ha ganado el corazón de toda la audiencia por su espontaneidad, pero no así por sus atuendos con los que de vez en cuando comete errores que no suelen perdonarles.

Es así como hace unas semanas, ella lució una chaqueta que además de poseer un estampado poco agraciado, la prenda no la hacía lucir acorde con un estilo, tanto que muchos llegaron a opinar que no cuadraba. Este look lo combinó con unos jeans acampanados y un body negro, pero pese a que las combinaciones eran acertadas, lo que no gustó fue su talla, ya que parecía no ser la adecuada para destacar la figura de esta presentadora.

“Ella se ve bien, pero la chaqueta no me cuadra”, “Y esa chaqueta qué”, “Uyy no, esa chaqueta no”, “Hermosa, pero combine mejor sus prendas”, fueron algunas de las reacciones que se generaron tras ella posar para mostrar cómo luciría durante el matutino en el que a diario causa sensación con su personalidad, más no con su vestuario.

Carolina Soto recibe duras críticas por sus prendas de vestir

Y es que esta no es la primera vez que Carolina Soto es cuestionada por sus pintas, ya que recientemente lució un suéter oversize que además de no ser acorde al espacio y su personalidad, también la desfiguraban y no la hacían lucir regia. Por si fuera poco, también recibió múltiples comentarios en contra una vez que hizo la superposición de prendas con una ancha camisa blanca y un top que para nada la hacía lucir bien.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que ella haga gala de su belleza, su buen porte y su gusto por lucir siempre actual, porque aunque últimamente ha desatinado con algunas prendas, se han presentado días en los que deslumbra con sus combinaciones impecables que hacen olvidar sus desaciertos.