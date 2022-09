“Con el pelo planchado se ve igual de horrenda”: siguen críticas a Clara Chía

“Se vistió con la funda de la almohada”: siguen las críticas hacía el look de Clara Chía Fotos: Agencias

Mucho se ha dicho sobre la apariencia un tanto desaliñada de Clara Chía, la novia de Gerard Piqué quien desde su primera aparición en público solo ha sido víctima de comparaciones, señalamientos y demás calificativos que van en contra de su imagen.

Por eso, no es de extrañar que en las redes sociales se sigan colando debates u opiniones que la dejan muy mal parada, pero todo ello porque hay quienes aseguran que para ser la pareja de una figura como el jugador del Barcelona, ella debe cuidar mejor su aspecto o por lo menos contar con la asesoría de un especialista en moda que se capaz de ayudarla a verse mejor.

Sin embargo, en una reciente salida, esta joven de 23 años demostró que por lo menos le está prestando un poco más de atención a sus peinados, pues su cabello ya no se notó tan seco, ni mucho menos descuidado tal y como se vio en su debut junto con el español cuando asistieron tomados de la mano a la boda del mejor amigo del deportista.

Clara Chía al parecer está cuidando más su imagen

Desde ese día Clara Chía solo ha recibido múltiples señalamientos y todos ellos han estado orientados al cuidar más su aspecto considerado como desaliñado. Por eso, se piensa que en su reciente visita a París, pese a que la chica sigue luciendo su ondulada cabellera rubia, ésta tuvo la delicadeza de por lo menos alisar un poco sus raíces para sí no verse tan despeinada como en otras ocasiones.

“La chica se ha peinado se ha planchado el pelo”, “Pero ni así se ve guapa con gafas sin gafas con pelo planchado o sin planchar se ve igual . Guapa no es, luce horrenda siempre”, “La niña quiere aparentar muchas cosas, pero no cala”, fueron los comentarios sobre su “nueva apariencia” un poco más arreglada, según indican algunos detractores de esta estudiante de relaciones públicas que no duda en manifestar su amor por Piqué.