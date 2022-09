“Todos mienten y dicen lo mismo”: critican celebración de amor de a Paola Jara y Jessi Uribe

A parecer los fans de Paola Jara no están a gusto con la manifestación de amor que le hiciera a Jessi Uribe en la celebración del Día del Amor y la Amistad, pues para muchos resultó poco creíble luego de que ambos han manifestado que no todo va bien en su relación.

La cantante publicó un post en sus redes sociales en el que hizo un resumen de lo que ha sido su unión con e intérprete de ‘Dulce Pecado’. Ahí se muestra parte de su evolución y cómo juntos han podido superar cada adversidad u obstáculo, sin embargo, esto no resultó del agrado de quienes consideran que deben de dejar de tapar sus realidades con manifestaciones muy cursis sobre lo bien que se sienten uno con el otro, cuando en realidad, sus tiempos libres prefieren vivirlos por separado.

“Tú mi mejor regalo no solo de amor y amistad sino de vida. Te amoooo mi amor bonito @jessiuribe3. El amor se construye día a día. Gracias por hacerme inmensamente feliz. Feliz día a todos de amor y amistad! A quienes me siguen que son mis instamigos un fuerte abrazoooo. Los quiero”, fue el mensaje que escribió Jara y a esto se le sumaron cientos de críticas.

Critican las manifestaciones de amor entre Paola Jara y Jessi Uribe

“Todos mienten y dicen lo mismo”, “Por qué quieren exagerar diciendo que se aman sino es verdad”, “Y pensar que pasaron de ser mozos a esposos”, “El sol no se puede tapar con un dedo, Dios quiera que lo anterior en su relación no Repitelaaaaaa como dice él”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en contra de esta pareja que está siendo muy cuestionada o hasta calificada como falsa, pues hay quienes aseguran Paola Jara y Jessi Uribe no la están pasando tan bien como lo muestran en sus redes sociales.

Y es que recientemente se conoció que el cantante de ‘Ok’ podría estar teniendo un contacto cada vez más amoroso con su ex Sandra Barrios quien es además la madre de sus hijos. Esto ha llevado a pensar que tras solo tener 4 meses de matrimonio, esta relación podría derrumbarse por un tema de infidelidad que es cada vez más obvio. Por eso, hay quienes ya no soportan ver esas manifestaciones de cariño entre ellos.