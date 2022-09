“¿Nos libramos de la esposa de Duque para esto?” Críticas a Primera Dama por ir a funeral de la reina Isabel

Si bien la primera dama Verónica Alcocer fue a representar a Colombia con tanta dignidad, muchas personas no están de acuerdo con su viaje para ir al funeral de la reina Isabel y dicen que se ha excedido en sus funciones.

Critican que ella no cumple con los requisitos para ir en representación internacional. Además, de que ha gastado viaje del erario cuando perfectamente ella pudo quedarse en casa.

Unas palabras y pensamientos para una nación que ha perdido un referente y que empieza una nueva era bajo su legado. Mis mejores deseos. 🇬🇧🫂 pic.twitter.com/H8X8A7H9NN — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) September 18, 2022

Ahora bien, hay que recordar que en grandes funerales de Estado siempre ha existido un representante colombiano: Alberto Lleras Camargo, ex presidente de la república en 1963, por ejemplo- Kennedy visitó con Jackie el país durante su mandato en 1962- fue enviado en representación por el país para este evento. La entonces ya viuda primera dama elogió al político como estadista. En el libro ‘La muerte de un presidente’, ella dijo que le impresionó su porte y que era ‘nórdico en su tristeza’.

También le impresionó mucho cuando le conoció, más sabiendo cómo hablaba ella de De Gaulle, entre otros políticos de los años 60.

Por otro lado, aún eso no explica para muchos la presencia de Verónica en el funeral.

“¿Quién la calificó para esto?”

Alcocer fue a Inglaterra acompañada de Álvaro Leyva Durán, el canciller. Escribió lo siguiente al respecto:

“Unas palabras y pensamientos para una nación que ha perdido un referente y que empieza una nueva era bajo su legado. Mis mejores deseos”.

Pero las respuestas, si bien hay algunas de elogios, también en su mayoría, son amplias críticas.

“Fuera de la discusión jurídica hay algo de monarquía en esto. Verónica usurpó una posición que por derecho le correspondía a otra. Un libreto shakespeariano que solo se explica por el atractivo de la solemnidad y majestad propio de la monarquía, atributos ajenos a Verónica”, “No tenían que ir allá, para que ese viaje y gastar recursos, cuando hay tanto por hacer. No estoy de acuerdo”, “Ay no no. Que pena ajena. En serio “mis mejores deseos”??? Ay no. Por favor. Ubiquese”, son algunos de los comentarios.

Q desgracia que Petro haya mandado a Verónica Alcocer a Inglaterra, de cuando acá la primera dama es tan relevante? Nos libramos de María Juliana para ahora esto? No joda. — Ed  🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@edladino_) September 18, 2022

Acá en la embajada había un libro de condolencias, era necesario ir hasta allá?

Entiendo las funciones diplomáticas de Leyva como servidor público, pero me gustaría saber cómo financia sus viajes la primera dama.

¿Con nuestros impuestos? 🫣 — Sebastián Eduardo Caicedo (@sebcaicedo4) September 18, 2022

Por ahora Alcocer no se ha pronunciado al respecto y compartió simplemente la publicación en redes sociales.

Y por supuesto, otros la defienden: es un evento social y como Primera Dama, tiene todo el derecho de ir.