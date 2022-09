“Pelea de inválidas”: se burlan del ‘agarrón’ entre Vanessa de la Torre y Aida Victoria

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más conocidas del país en estos momentos, fue condenada a siete años de prisión gracias a su presunta ayuda con la fuga de su madre y exsenadora, Aida Merlano Rebolledo.

“Se ha probado más allá de toda duda tanto la existencia del hecho, como la responsabilidad atribuida en relación con los delitos de fuga de presos y uso de menores de edad en la comisión de delitos agravado. En calidad de cómplice, de acuerdo al pliego de los cargos”, afirmó el juez Diógenes Machola,

Tras la confirmación de su condena, la Instagrammer ofreció entrevistas a algunos medios de comunicación, en aras de dar a conocer su opinión frente al fallo en su contra, pero que continuará apelando durante los próximos días, esto también confirmados por su abogado.

Pero las cosas se descontrolaron cuando sucedió una fuerte discusión entre Aida Victoria y una de las periodistas de Caracol Radio, Vanessa de la Torre. Esto, gracias a qué Vanessa le pidió a Aida Victoria que no los llamara ‘desinformados’ sobre los delitos que se le imputaron a ella.

Y ahí inició el ‘Rifi Rafe’ entre ambas

“A ver, Aída Victoria. Por favor deje de decir que los medios de comunicación están desinformados porque los interrogantes que le estamos haciendo son preguntas que están en el expediente de la Fiscalía. Yo no sé si usted lo conoce, pero en la Fiscalía hablan de su caso como si fuera testaferrato”, expresó De La Torre, defendiendo su trabajo periodístico.

Ante estas palabras, Aida Victoria respondió con más enojo y le aclaró los cargos de los que fue acusada y condenada: “No, mira, escúchame algo Vanessa. No es testaferrato, me están imputando enriquecimiento ilícito. Tú me dijiste lavado de activos, cariño”, dijo Merlano, bastante molesta, y después añadiendo: “Primero, tú me preguntaste ahora sobre lo del lavado de activos y por eso hablé de la desinformación (de los medios), porque lavado de activos y enriquecimiento ilícito son delitos diferentes. Son cargos distintos”.

Vanessa de la Torre cedió y expresó que la pregunta del ‘testaferrato’ fue hecha por otra periodista.

“No identifiqué que eran voces diferentes (la de Vanessa y la otra periodista). Si tú me preguntas, si yo hablé con mi mamá, eso yo te lo puedo responder, pero me estás preguntando que, si mi mamá se entregaría, por lo que siento que los medios de comunicación están desinformados porque mi mamá está privada de la libertad”, dijo la influencer condenada.

#6AM La influenciadora comentó que lo que viene en su caso es la decisión en segunda instancia del juezhttps://t.co/Ixu2CKTWC4 — Caracol Radio (@CaracolRadio) September 14, 2022

Por esta razón, en redes se han despachado de la actitud de Vanessa, y no se la han perdonado. Ahora, le reprochan qué no era necesario armar ese alboroto y que lo único que hizo Vanessa fue ‘pasar pena ajena’:

“Miren esta señora Vanessa de la torre, es una mujer muy atrevida, le falta mucho respeto, es muy grosera atrevida y no respeta a nadie esa señora”, o también “Si están desinformados, la ex-senadora no puede estar decidiendo si regresa; está detenida en Venezuela. Y fueron groseros con la hija fue de mal gusto la entrevista y ni Gustavo fue capaz de detener el atropello. Aclaro que no considero buenas personas a las señoras Merlano.”, entre muchos más.