Jessi Uribe habló de su ex: reveló con qué tema la recuerda

Jessi Uribe sigue sin pegar una. Esta vez el cantante estuvo de visita en el programa Día a Día y dejó claro que uno de sus temas más emblemáticos y exitosos como lo es ‘Ok’ siempre le recuerda a su ex.

Recientemente se ha incrementado el rumor de que su relación con Paola Jara no se encuentra en el mejor momento, por eso, que haya revelado que la canción más pedida por sus fans y que suele siempre incluir en su repertorio, le recuerda a su antigua relación dejó mucho que desear, pues esto refuerza la teoría de que algo esta sucediendo aún con Sandra Barrios quien además es la madre de sus 4 hijos Luna Isabel, Sara, Roy y Alan.

“No la escribí pensando en mí o en algo que yo estaba viviendo, porque nunca he vivido un fracaso en el amor, nunca me han puesto los cachos, que yo sepa. La escribí pensando en la persona con la que yo estaba, pensando en el hombre con el que ella estaba, me puse en los zapatos de él, no de ella, porque siempre ella me hablaba mal de él, de su ex, y yo le decía que no me hable mal de él porque yo soy un hombre”, explicó el artista tratando de justificar el que no ha sido víctima de engaños y que él tampoco es capaz de hacerlo sobre todo ahora que está “enamorado”.

El cantante Jessi Uribe sembró más dudas sobre su matrimonio

Con estas declaraciones se avivaron las críticas, señalamientos y demás comentarios que han girado en torno a la actual relación entre Jessi Uribe y Paola Jara quienes hasta ahora solo llevan 4 meses de casado, pero la inestabilidad emocional entre ambos y su poco tiempo para compartir ante su apretada agenda de trabajo ha sido muy notoria y ha reforzado la teoría de una posible separación.

Esto, porque hace tan solo unos días, el cantante de ‘Dulce pecado’ expresaba un tanto molesto a través de sus historias de Instagram “¿Tiempo para qué?”, como si estuviera preguntando a sus fans si esto es necesario en su actual relación.

Y cuando se creía que Uribe ya lo había dicho todo durante la entrevista, éste reiteró que el tema habla de lo incorrecto y cómo él inició una relación sabiendo que era el tercero en discordia: “La otra persona nunca acepta un error, ahí yo digo en la canción: ‘Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error… Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto, osea, lo incorrecto era yo”, dijo el artista levantando así más sospechas de que se pudiera estar repitiendo esta acción.