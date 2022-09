Nadie lo quiere: Alcalde de Tolima asegura que ni gratis recibe de nuevo a Jessi Uribe

Una vez más el alcalde de San Antonio, Tolima vuelve a encender la polémica entre él y el cantante Jessi Uribe. Y es que desde que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ se negó a presentarse en esa localidad alegando que no estaban dadas las condiciones para hacer el show éste solo recibió miles de comentarios en contra, pues Jorge Iván Vásquez habría revelado que lo que en realidad sucedió es que éste “no quiso embarrarse los zapatos de lodo”.

Y aunque este incidente habría quedado en el pasado, surgió de nuevo otro enfrentamiento, pues el alcalde de esa localidad volvió a reiterar que no quiere tener ningún tipo de contacto con el artista, incluso, ni que se presente gratis. “La producción devolvió los recursos que se habían girado, por el orden de los 40 millones de pesos. La propuesta era fijar una nueva fecha, pero nosotros no la aceptamos porque realmente no queremos que Jessi Uribe vaya a San Antonio, ni regalado, obviamente”, dijo Vásquez.

“Jessi Uribe no se quiso embarrarse los zapatos” excusa del artista para no cantar en San Antonio Tolima.



El alcalde Jorge Iván Vásquez aseguró que se devolvería el dinero de las entradas y anunció demanda en contra ”del faltón” como calificó al artista pic.twitter.com/zQeeHIWcaJ — LA VOZ MAYOR DEL TOLIMA (@lavozmayordelto) August 15, 2022

Además, el mandatario reiteró que ni los habitantes de Tolima quieren saber nada del esposo de Paola Jara, ya que consideran que les hizo un desplante que nunca olvidarán, porque la producción del show hizo hasta lo imposible en ese momento para que se pudiera dar la presentación.

No quieren a Jessi Uribe en ningún lado

Con esto queda claro que Jessi Uribe creo un precedente nada favorable para su carrera en Tolima, localidad que estaba ansiosa por verlo en vivo, pero que ahora lo rechaza por considerar que no actuó de forma adecuada e irrespetó al público que pese a la intensa lluvia se quedó esperándolo sin una respuesta satisfactoria. Ante ello, el artista no se ha pronunciado, pues muchos aseguran que está atendiendo los problemas familiares que está teniendo con su esposa.

Es así como muchos de sus seguidores y haters han indicado que el exponente de la música ranchera popular está viviendo una mala racha, debido a sus múltiples acciones que dejan mucho que desear y que de una u otra forma le afectan en lo personal y profesional. Ahora queda esperar si se pronunciará sobre ello o si dejará pasar este impasse en el que no volvería a pisar más Tolima, lugar en el que al parecer ya no lo quiere nadie.