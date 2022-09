Paola Jara luce un buzo de Jessi Uribe: recibió halagos y burlas

Paola Jara no para de generar noticias incluso si éstas nada tienen que ver con su carrera musical, sino más sobre su estilo de vida en el que los ejercicios, verse y lucir bien son su prioridad.

Por eso, en su reciente publicación generó fuertes e intensos debates, ya que se mostró muy activa buscando el atuendo perfecto para hacer su rutina de ejercicios. Y éste no podía ser otro que el set deportivo de su marca PJ que en tono naranja le sentaba bien a su figura, pero, lo que causó entre muchos halagos y entre otros repudio, fue que completó ese look con un buzo oversize de su esposo Jessi Uribe.

Los comentarios no se hicieron esperar y más de uno criticó esta acción, pues pese a que la mayoría le pareció un gesto romántico o hasta fashionista, para otros fue de mal gusto, porque no encajaba de forma apropiada, sobre todo si lo que iba era a estar en movimiento ya que esta prenda tan amplia no se lo permitiría. “Bello tu conjunto, pero ese buzo no pega”, “Te queda como grande”, “¿Es un tutorial de cómo colocarse un suéter?”, “Esta bien usar la ropa de la pareja, pero que quede bien”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó el post que la intérprete de ‘Como si nada’ publicó en su cuenta de Instagram.

Paola Jara recibe halagos y burlas tras usar una prenda deportiva de su esposo

Y es que en el intento por querer demostrar que en la relación entre Paola Jara y Jessi Uribe todo marcha bien, la cantante no ha parado de hacer publicaciones con manifestaciones de amor en las que de una u otra forma siempre ha desánimo entre ellos. Esto es algo que los seguidores de ambos han logrado percibir y por eso es que han sido muy duras las críticas para ellos en las últimas semanas.

Todo porque existe la sospecha de que hay una tercera persona que estaría regresando a la vida del ahora cantante rubio quien posee un pasado comprometedor sobre todo con quien ha sido la madre de sus hijos. Todo ello ha generado polémica y quizás por eso Jara intenta demostrar que están más compenetrados que nunca, sobre todo ahora que están en el centro de todo tipo de controversia ante su inminente o posible separación a tan solo cumplir 4 meses de haberse convertido en marido y mujer.