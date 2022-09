Tiene los pies sucios: así aparece Clara Chía en su foto de perfil en las redes

Desde que Clara Chía salió a la luz pública como la nueva novia de Gerard Piqué no han cesado los comentarios, así como los señalamientos en su contra, por considerar que esta chica de tan solo 23 años no está a la altura de Shakira, la antigua pareja del futbolista. Desde entonces, no hay quien no esté pendiente de sus pasos, solo para atacarla en las redes sociales.

Incluso, el furor por querer descubrir de quién se trataba, obligó a varios haters a crear perfiles falsos de una rubia que guardara similitud con la cantante y con la estudiante de relaciones públicas, solo que la que originalmente fue “usada” para exponer, era una modelo muy exuberante que solo publica contenido para adultos y con la que se iniciaron las comparaciones ya hasta justificaciones por el “cambio”.

Sin embargo, una vez que se reveló la verdadera identidad de esta chica, se pudo apreciar que se trata de una mujer muy sencilla, que maneja un bajo perfil y que incluso es muy hippie y está poco atenta a su apariencia, ya que para muchos peca de ser tan natural, hasta el punto de ser considerada un tanto desaliñada. Incluso, al conocerse que maneja una cuenta de Instagram privada, más de uno hizo zoom en su foto de perfil en la que aparece a orillas de una playa y con los pies sucios y llenos de lodo.

Clara Chía se muestra muy “al natural” en sus redes sociales

Esta imagen de Clara Chía despierta aún más el morbo entre quienes se han dedicado solo a destruir su imagen, ya que consideran que ella es la culpable de la separación entre Gerard Piqué y Shakira y aunque en parte resulte cierto, aún hay quienes solo se han enfocado en desprestigiarla por su apariencia y outfits calificados como de mal gusto, ya que es la manera con la que la mayoría de los usuarios sienten que están apoyando a su artista favorita.

De hecho, hasta ahora, esta jovencita no ha mostrado un look que deje a más de uno boquiabierto, pues siempre ha demostrado que es muy relajada en su estilo y que no le da tanta importancia a su imagen. Y esto se demostró tras asistir a la boda del amigo del jugador del Barcelona en el que lució un vestido largo a rayas que si bien era costoso, no la hacía lucir elegante ni mucho menos apropiada para esta celebración que exigía otro tipo de look.

Pero, lo que ha generado más críticas ha sido su foto de perfil en la que deja ver que es muy libre y que está en contra de todo lo que se considera correcto, tanto que hasta en una de sus recientes imágenes reveladas por TikTok se muestra aún más desaliñada y luciendo unas “chanclas” poco glamorosas y que de igual forma fueron cuestionadas hasta por los más fashionistas.