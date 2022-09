‘Más salado que Refisal’: Jessi Uribe se tiñó el cabello y le pasó lo peor

El cantante Jessi Uribe no pega una. Luego de que anunciara su cambio de look nada resultó tan fácil para él, pues tras aplicarse un colorante que le permitiera obtener un tono más claro al que poseía, al rato de obtener el resultado deseado, éste le causó una terrible reacción.

Y es que tal como lo confesó en sus redes sociales, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ la pasó muy mal, pues resultó alérgico al tinte que le aplicaron minutos previos a su show en Bucaramanga, por lo que al parecer fue debut y despedida de este look, ya que como él mismo lo expresó tuvo un momento bastante incómodo en el que incluso se le presentó una fuerte comezón en su cabellera muy escasa que debió calmar con antialérgicos.

“Oigan nuevo look para la feria de Bucara...Me eché el tinte y me broté un poco, me dio alergia, pero bueno, miren cómo quedé luego, me parece de chimba”, dijo el cantante en sus redes sociales en las que de inmediato se sumaron cientos de comentarios ante esta situación que fue calificada como “salada” debido a los acontecimientos que está viviendo continuamente sobre todo en su matrimonio con Paola Jara con quien está teniendo algunos problemas bastantes serios que podrían tambalear su unión en la que tan solo llevan 4 meses como marido y mujer.

“Tal cual le hizo al perro Paola jara solo que le dio reacción al amante”, “Payaso”, " Que mal plan ombe”, " Este man no pega una”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios quienes no dudaron en hacer chistes y burlas ante esta situación que demuestra que Jessi Uribe no pega una, pues ni el tinte lo perdonó al generarle una fuerte reacción en su piel.

Incluso, en el video se puede apreciar que ahora debió optar por un tono más cenizo, pues el “amarillo, tipo Nodal” como fue bautizado ese look, no lo dejó en paz pues le activo un brote que casi lo lleva al hospital. Esto es una acción más de “malas” que está viviendo el artista quien al parecer podría estar separándose de su esposa Paola Jara con quien no tiene ni un año de casada, porque éste estaría siéndole infiel con su ex y madre de sus hijos Sandra Barrios, por lo menos es lo que se ha rumorado en su entorno.