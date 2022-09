Sigue el plan de la venganza: Shakira muestra un corazón ensangrentado y un look arrollador Foto: Instagram @shakira

Más segura de sí y hasta un tanto desafiante y renovada. Así luce Shakira en el set de grabación en el que junto al cantante Ozuna estaría preparando un nuevo audiovisual que promete causar aún más polémica por todos los detalles que fueron revelados o que se lograron apreciar en las imágenes filtradas en las redes sociales.

En las nuevas fotos se aprecia a la barranquillera muy radiante y enfocada en mostrar un nuevo sencillo que lleva por nombre ‘Monotonía’ y con el que seguramente lanzará más indirectas a su ex Gerard Piqué. Y es que como ya lo ha hecho en otras oportunidades, la cantante estaría a punto de revelar a través de esta canción momentos que no tan agradables que pudo haber vivido con el futbolista, sobre todo, porque se apreció, en ocasiones, dolida por sus gestos y actitudes durante cada toma.

Incluso, hay quienes ya se han apresurado a adelantar que este tema será más desgarrador que ‘Te felicito’, pues en éste hasta posó con un corazón ensangrentado y con la firme intención de tirarlo a la basura. Es así como rápidamente se ha sacado la conclusión que éste material podría sumarse al “plan de venganza” que hay entre ambos para así desprestigiar su imagen, una vez más, tras su engaño y separación.

Shakira luce un look arrollador

Pero, más allá del concepto que se ha manejado sobre este tema, también hay quienes aseguran que Shakira luce cada vez más radiante y dispuesta a iniciar una nueva vida, no en vano su cambio de look ya es un indicio de que ella quiere dejar su imagen de “niña buena”, para demostrar que es una mujer que ante la adversidad se crece y se hace cada vez más fuerte, pero sobre todo para que dejen de compararla con la nueva novia de Piqué. Por eso, no es de extrañar que en este video luciera un atuendo muy colorido, además de impactante.

Y es que la barranquillera se dejó ver con una gabardina de satén floral que supo combinar con unos pantalones de talle alto, así como una franela en tonos tierra y que la hacían ver muy hippie chic sobre todo porque completó este outfit con unos zapatos deportivos. Ante esto, no tardaron en manifestarse sus fans quienes aseguraron que “luce regia”, como “toda una reina” y hasta como “el Ave Fénix que renace de las cenizas”.