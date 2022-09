La dura y delicada razón por la que Diva Jessurum no quiso mostrar su cáncer

Diva Jessurum recientemente confesó haber batallado con el cáncer y afortunadamente ya logró superarlo, pero sin duda alguna tuvo que afrontar un proceso muy duro, más por el hecho de qué no comento nada al respecto, y libró esta batalla en silencio y alejada de las cámaras. Cuando decidió esta confesión fue porque logró ganar esta batalla.

Por eso, en una entrevista que le hicieron en Noticias Caracol, la presentadora proveniente del Atlántico, contó lo mal que la pasó desde que le diagnosticaron que tenía cáncer de seno: “No había terminado de recuperarme de un accidente tras el cual me pusieron una platina y 7 tornillos, estaba en la mitad de las terapias cuando me diagnostican”, narró la presentadora, contando además los desafíos que debió afrontar tras el inicio de este proceso de recuperación: “La primera lucha es con uno mismo. Lo que más me dolió es que no podía hacer nada para mejorarme, sino que dependía de los médicos, de Dios y de los tratamientos, fue una sensación de impotencia”.

Pero se mantuvo con al mejor actitud de todas, creyendo que iba a ser posible salir de allí, y así fue. Incluso se lo dijo a su médico cuando este le dio el diagnóstico: “Le dije a mi médico: ‘No le voy a tener miedo al cáncer, que el cáncer me tenga miedo a mí’”.

La razón que llevó a Diva Jessurum a callar sobre su enfermedad

Pero el silencio no solo fue por querer estar segura de ganar esta batalla en primera instancia, la presentadora también confesó que más factores fueron decisivos a la hora de mantener esta dura prueba en secreto, afirmando esto con una frase muy contundente: “El que no te quiere, se alegra”, fue el primer motivo, pero eso no fue el único: “Entre los que te quieren, muchos no saben ser solidarios y te dicen frases imprudentes o te miran con tristeza, y yo no quería que en la empresa se dijera que Diva ya no está en capacidad de hacer las cosas. No quería ser señalada ni apartada”, afirmó la querida presentadora.

También dijo que jamás le tuvo temor a la muerte, mas bien “miedo a los dolores de la enfermedad, a lo desconocido y a no saber qué iba a encontrar”, en sus propias palabras. Finalmente, pidió no tener un trato especial por haber tenido que lidiar con el cáncer: “No soy sobreviviente de nada, yo vivo, estoy viva. Y los que están vivos, disfruten lo que tienen”.

En este video se puede ver el anuncio de como Diva Jessurum superó el cáncer y ahora goza de un buen estado de salud: