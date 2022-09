La inesperada solidaridad de los famosos hacia Diva Jessurum por su cáncer

El mes pasado, la reconocida presentadora costeña Diva Jessurum, dio una revelación que dejó muy boquiabiertos y sorprendidos a todos en la industria de la farándula nacional. Esto, debido a qué ella misma se encargó de decir en sus redes sociales que desafortunadamente sufrió de un cáncer que fue catalogado como ‘incurable’, pero que logró superar, y sobrevivió gracias a la ayuda de su familia y amigos.

“El cáncer es ahora una prueba que he superado en mi vida, me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que ha sido una parte importante de mi experiencia, con la esperanza de que pueda ser de alguna ayuda para ustedes. Cuando me enteré de que tenía cáncer, mil preguntas entraron en mi mente. ¿Por qué yo? ¿Dónde está Dios cuando hay enfermedad? ¿No hay suficiente sufrimiento para que me ocurra esto? Apagué mis oídos a las voces de las personas que habían denunciado el cáncer.”, expresó la presentadora oriunda del caribe colombiano.

Por medio de sus redes sociales, Jessurum convirtió esta prueba por la que tuvo que pasar, en un mensaje motivacional para con sus seguidores, transmitiendo un poderoso mensaje sobre la confianza en la propia fuerza interior para quienes estén atravesando por esta misma difícil situación, aunque cabe resaltar que a estos momentos, Diva ya superó esta fatal crisis de salud.

Sus colegas del medio se solidarizaron con sus palabras y le enviaron mucha fuerza y apoyo

Las redes sociales y los medios de comunicación quedaron en shock completo con la historia que la presentadora contó, ya que nadie se esperaba que ella estuviera atravesando por esta difícil situación. Por eso, muchos de sus allegados en el medio se tomaron la sección de comentarios de esta publicación para enviarle muchos mensajes de apoyo y de resiliencia, haciéndole saber que vendrán días mejores:

La modelo Mara Cifuentes agradeció que contara su historia, demostrando que pudo superar esta terrible adversidad: “¡Gracias por compartir esto, demuestras que se puede lograr! Eres luz, gracias”. Por su lado, Linda Palma también le envió palabras de animo a traves de su saludo: “Eres una guerrera y una persona maravillosa. Que Dios te acompañe en este proceso y mis saludos con todo mi cariño”. Te abrazo, te adoro y te respeto”, entre muchos más

En otro sentido mensaje, la actriz Valentina Lizcano le agradeció a Diva por ser un ejemplo a pesar de las circunstancias, mientras que otros famosos como Suso ‘El Paspi’, Juanse Quintero, Lorna Cepeda, Yeison Jiménez, entre muchas más celebridades, periodistas e influencers, respaldaron a Diva Jessurum, quien hoy por hoy ya logró superar esta atroz enfermedad.

Acá, más comentarios en solidarización con la presentadora Diva Jessurum: