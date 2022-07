Le dicen a Diva Jessurum que se parece a la ‘Tigresa del Oriente’ por todo el botox que se echó en la cara

No es la primera vez que Diva Jessurum es acusada por su exceso de botox en las fotos que publica. Instagram @divajessurum

Cuando se trata de su experiencia y trayectoria profesional, es difícil sacarle una crítica a Diva Jessurum. Sin embargo, lo que sus seguidores no están tolerando es el exceso de botox que la profesional se está aplicando en el rostro. Tanto, que ya le dicen ‘Tigresa del Oriente’.

La comunicadora de 47 años se sigue destacando como presentadora de televisión en Canal Caracol. Y además, es una mujer moderna, porque con frecuencia comparte de su día a día y emprendimientos en redes sociales.

Recientemente, se atrevió a chicanear con una ‘selfie’ en su cuenta oficial, pero entre los comentarios de elogios se colaron también muchas críticas por su aspecto en el rostro. Y es que cuando se le mira de cerca, Diva Jessurum parece una muñeca de plástico.

Así lució Diva Jessurum en su última foto por el exceso de botox

“La única diva de la televisión”, se lee en la biografía de la periodista, que acumula más de 1.2 millones de seguidores. En un posteo que hizo la noche de este domingo, se refirió a la extensa jornada de trabajo que afrontó, pero pasó de los aplausos a las críticas.

“Hoy fue un día duro de trabajo, pero feliz por los resultados. Cansada, muy cansada, pero feliz. Esta semana promete ser maravillosa. Eso me dijo Dios al oído y yo le creo”, expresó Diva Jessurum para la imagen en la que decisión limitar los comentarios.

“¿Qué te pasó en la cara?”, fue una de las preguntas más repetidas en el posteo, antes que la propia comunicadora decidiera restringir los comentarios negativos. Estos fueron algunos:

“No es hate, pero creo que te estás pasando con botox”, “se parece la ‘Tigresa del Norte’” (Oriente), “uy no, se dañó el rostro, qué pesar”, “te veo muy diferente”, “por favor, no más botox, no te dañes el rostro”, “es casi una muñeca” y “ahora todos son expertos en toxina botulínica”, fueron parte de las reacciones.

Cabe destacar que no es la primera vez que Diva Jessurum es señalada por los “extraños” aspectos de su rostro. A finales de 2020, también opinaron sobre una foto en la que acusaron el exceso de botox.