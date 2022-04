“Trate mejor a las mujeres”: Diva Jessurum “peinó” a seguidor que la ofendió en Instagram por su trabajo

Diva Jessurum ha tenido que, como muchas colegas y conocidas del medio, comenzar a defenderse de los “fulanos” que se atreven a criticar su cuerpo, su vida y su trabajo. Y la “peinada” que le dio al último impertinente que la ofendió fue bastante pública.

La presentadora expuso a un seguidor llamado Andrés Palomino, que con mucho atrevimiento, criticó su forma de presentar. Este le escribió lo siguiente:

“Olé babosa... y vos por qué narras esos capítulos de Expediente Final como si estuvieras debajo de una cama. Como escondida”.

Quién sabe si en la imaginación del señor Palomino la periodista le ignoraría, pero esta decidió no quedarse callada. Posteó la conversación en Instagram y le dijo que debía dirigirse con respeto a las mujeres:

“ Muy amablemente le respondo a este caballeroso señor llamado Andrés Palomino: es mi forma de leer, lamento que no le guste.Lo invito a que por favor cuando hable con una mujer cuide su vocabulario. Quizás nadie le enseñó, pero entonces le informo que usted Está en su derecho de expresar lo que le agrada y lo que no, pero sin intentar ofender. Realmente no ofende, quien se hace daño es usted porque demuestra lo que hay que en su corazón. Lo invito a ser amable y a construir sociedad desde la forma de tratar a las colombianas. Si así es con alguien que no conoce, no imagino cómo será con las mujeres de su familia.”, expresó.

No es necesario ser abusivo con las demás personas

La presentadora limitó los comentarios en el post, pero tiene razón. Y así como ella, hay otras famosas que ya hartas de los comentarios sobre el más mínimo detalle de su vida, han tenido que defenderse. Carolina Cruz, sobre su vida privada. Luisa Fernanda W, lo mismo. Sara Uribe, sobre lo que la gente cree que ve sobre su cuerpo.

Es necesario recordar que los comentarios sobre cómo otros manejan su vida y su apariencia solo les conciernen a ellos y que comentar sobre el cuerpo de las demás personas aparte de abusivo, es innecesario.