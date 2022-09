“Es una típica rubia básica”: siguen opinando en contra de Clara Chía

A pesar de que Clara Chía ya fue identificada y mostrada por Gerard Piqué como su novia y como la mujer que aparentemente ama, los comentarios en su contra no cesa, sobre todo porque es la mujer que ha causado tanto dolor en Shakira y sus hijos.

Y sobre todo, porque no hay quien no haga comparaciones contundentes sobre su físico o apariencia y el de la barranquillera, siendo la joven de 23 años la que lleva los peores comentarios por considerarse que no es tan “agraciada” como la cantante. Es por eso que tras cada aparición en público surgen siempre críticas y señalamientos que van desde su manera tan “desaliñada” de lucir su cabello y por cómo suele vestir, pues a criterio de muchos, ella no toma tiempo en elegir outfits que la hagan lucir glamorosa o por lo menos acorde a su edad en la que siempre destacan atuendos joviales y de buen gusto.

Es así, como a diario los usuarios de las redes sociales no dejan de expresar su pesar por la elección del futbolista, pues a criterio de varios opinadores de oficio esta chica “Es una típica rubia básica”, así es como recientemente la calificaron y de ahí se generó un nuevo debate sobre su look.

Clara Chía es nuevamente cuestionada en las redes

Luego que un usuario en Twitter hiciera esta nueva definición de Clara Chía, se sumaron una gran cantidad de comentarios en los que también indicaban que esta estudiante de relaciones públicas luce además “muy aburrida”, “que no posee un look jovial”, ni mucho menos tan espectacular como Shakira. “Lo siento, pero no puedo ver ninguna gracia o clase en su aura”, reiteraron sus detractores.

Everyone knows....

you're a hom3wreck3r.

clara chia marti pic.twitter.com/GWMnCsazQv — Garnet_8 (@SYD_NSW_) September 7, 2022

Incluso hay quienes la han cuestionado duramente por ser la mujer que tras un engaño con su expareja decidió abandonarla para irse de amores con el deportista sin importarle los sentimientos de las personas a quienes estaba afectando en su antigua relación y en la que estaba iniciando sobre todo porque hay hijos de por medio. Por eso, se ha ganado hasta insultos por la forma en la que “conquista” a los hombres. “Es toda una rompe hogares”, señalaron en las redes, lugar en el que más de uno se ha “desahogado” en contra de la joven que al parecer ya está harta de las presiones y persecuciones de los paparazzis.