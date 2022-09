El “ridículo” comentario de Daniel Quintero a las mujeres que usan tacones

Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, intentó dárselas de buena persona a traves de su cuenta de Twitter, al enviar un mensaje de ‘cuidado’ a las mujeres, pero sus palabras terminaron por ser bastante misóginas y para nada pedidas, lo que le desató una ola de ataques y comentarios en redes, que después lo obligaron a disculparse públicamente.

Este es el mensaje que el mandatario de Medellín dejó en redes sociales:

Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas. pic.twitter.com/vNy0WYGm46 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022

“Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas”, fue el infortunado mensaje que dio Quintero. En la fotografía que adjuntó se puede ver la radiografía de un pie usando un zapato con tacón alto, mostrando como es la posición de este cuando se usa este tipo de calzado.

Ese fue el mensaje publicado por Quintero en la noche de este domingo, y sus palabras no pasaron desapercibidas en esta red social.

Los cibernautas no se la perdonaron y le dijeron que mejor ‘se pusiera a arreglar el desastre que ha hecho con Medellín’

Los comentarios no solo hicieron que el alcalde se retractara, y a pesar de qué no borró su comentario, la indignación si se hizo sentir:

“Hombres, no hablen. Los preferimos callados y no humillados.”, “Usted tan chiquito, Daniel, que determina quiénes y bajo qué estándares sociales usan tacón. Usted tan chiquito, Daniel, que cree que sus preferencias ignorantes aportan a un discurso empático. Pero tranquilo. Nada más diminuto que su alcaldía.”, “Usted no se sabe amarrar el pantalón, pero quiere decirle a las mujeres que zapatos usar. Deje que la mujer se vista como ella quiera.”, o también “Este alcalde manifiesta que nos prefiere sin tacones . Será que se ocupa más bien del turismo sexual y trata de niñas y niños en Medellín en vez de comentarios fuera de lugar?”, entre muchos más.

Incluso, otra de las mujeres que se pronunció frente a este misógino comentario fue Angélica Ortiz, diciéndole que “las mujeres podamos vestirnos y ser como queramos ser”.

BTW, ¿ya se bajaron de los tacones para que Daniel Quintero las prefiera?, si la respuesta es no, ¿qué están esperando?, ¿no agradar a nuestro Alcalde?, ¿perderse su de validación? — Diana Carolina Mejía (@baudeleriana) September 12, 2022

Daniel Quintero debería preocuparse por hacer su trabajo como alcalde, que bastante grande si le ha quedado, en vez de estar opinando sobre lo que las demás personas usan o dejan de usar.