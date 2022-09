Nuevas imágenes de Clara Chía se filtran en las redes: “Esa chica no sonríe”

Aburrida, sin estilo y sin una pizca de gracia. Así califican los fans de Shakira la actitud e imagen de Clara Chía, la nueva novia de Piqué que desde que saltó a la palestra pública solo ha recibido una gran cantidad de comentarios en contra debido a su actitud tan hostil que causa mucho rechazo.

Y es que desde que la joven comenzó a hacer apariciones tan públicas al lado de Gerard Piqué, no hay quien no haya hecho un comentario negativo sobre ella, pero lo que más ha “ofendido” a los fans de la cantante es que la consideran muy inferior a ella y por eso no entiende qué motivó al futbolista a reemplazarla por alguien “tan simple”.

Por eso, ante cada foto revelada por los paparazzis o hasta por los mismos usuarios en las redes surgen miles de análisis, así como señalamientos que cada vez más la van opacando. Es así, cómo a través de la red social TikTok se filtraron nuevas fotografías en las que esta estudiante de relaciones públicas se deja ver más en su entorno e incluso junto al jugador del Barcelona, y llama la atención que en ninguna sale sonriendo, por lo menos no con el esplendor que debería tener en este inicio de su relación.

Clara Chía no se sonríe según comentan los usuarios en redes

“Esa niña tiene una cara de aburrimiento inmensa por qué será”, “Como que no sonríe nada la chica ¿no?”, “Se nota que es una pesada”, “Es que no tiene gracia”, “No entiendo los gustos de Piqué”, “Ambos tienen cara de tontos”, fueron los duros comentarios que hicieron los usuarios en redes sociales aclarando una vez más que a la novia del jugador le falta “la chispa” o “brillo” que tiene de sobra Shakira.

En tiktok han publicado estas fotos pic.twitter.com/J8hKg0CjHi — DaHe (@DarielaHV) September 8, 2022

Sobre todo, porque en las imágenes filtradas ella luce una vez un tanto desaliñada y sin la mínima intención de sonreír ante las cámaras, por lo que los paparazzi no la tendrán tan fácil con ella, pues al parecer, no es muy fotogénica y tampoco disfruta posar o estar preparada para esta nueva etapa de su vida tras vincularse con una estrella del deporte como Piqué, ex de una de las cantantes más famosas del mundo.

Y más allá de su actitud, la joven, hasta ahora ha sido también muy cuestionada por los intentos “fallidos” que ha tenido para lucir como la cantante, pues en una salida junto con su amor lució un camisero con rayas en tonos pasteles que no le definían bien su silueta y hasta muchos llegaron a comentar que más que un vestido, parecía que portaba una “funda de almohada”. Con esto queda evidencia del rechazo que hay hacía esta mujer que se convirtió en el “elemento” de discordia entre la barranquillera y el español.