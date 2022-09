“Se vistió con la funda de la almohada”: siguen las críticas hacía el look de Clara Chía Fotos: Agencias

Desde que se conoció la identidad y estilo de la nueva novia de Gerard Piqué, más de uno se ha dado a la tarea de cuestionar, analizar, comparar y hasta criticar a Clara Chía Martí, la chica que ahora ocupa el lugar que en su oportunidad tuvo Shakira.

Por eso, tras cada revelación de fotografías en las que aparece como protagonista esta rubia joven de 23 años solo han surgido una gran cantidad de comentarios, orientados todos hacía su mal gusto al vestir y el poco interés que ella tiene por lucir bien, sobre todo en estas primeras apariciones junto a su “amado”, pues resulta natural que todos quieran conocer un poco más de ella, a pesar que la mayoría está en su contra, ya que la barranquillera posee una amplia fanaticada que la apoya en lo personal y profesional.

Gerard Piqué con Clara Chía Martí en un concierto

Y es que desde que se pudo apreciar a la estudiante de relaciones públicas en un concierto junto con el futbolista, se evidenció la falta de estilo en ella, pues para ese “debut social” ella lucía un set oversize que no dejaban apreciar bien su figura, tanto que hubo quienes se atrevieron a señalar que la chica estaría embarazada y ocultaba su “pancita” con este conjunto.

Los looks de Clara Chía más criticados

Luego, Clara Chía era nuevamente cuestionada hasta por los fashionistas quienes reiteran su pésimo gusto al vestir, pues su próxima aparición fue cuando estuvo de acompañante de Piqué para la boda de un amigo en el que se hizo muy popular tras notarse mejor aún su rostro y un traje de más de 700 euros que fue altamente criticado por considerar que no era un atuendo apropiado para este tipo de celebración, ya que hasta fue calificado como “playero”.

Pero, sin duda, el atuendo que desató aún más comentarios es el que mostró recientemente. Ý se trata de un camisón a rayas con tonos pasteles que hubo quienes aseguraron que era similar a la funda de una almohada, ya que además de no definir una vez más su silueta, era muy común, sin gracia y no le favoreció desde ningún ángulo. Además, este look lo completó con unas sandalias de playa, así como una gorra en la que ocultaba gran parte de su cabello, una vez más desarreglado.

“Clara no da una, parece que se vistió con la funda de la almohada, sin sostén y en un video se ve que lleva chanclas, camina horrible. Si así anda en la calle como será de fodonga en casa”, “Terrible cada look”, “Por qué se viste tan mal”, " Deben asesorarla”, " Sigo sin entender por qué la comparan con Shakira”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en as redes sociales quienes no paran de cuestionarla a ella por su apariencia y por la manera en la que llegó a la vida del jugador del Barcelona.

"