“Lo remató solita”: ‘felicitan’ a Vicky Dávila por continuar con burlas a los ‘gomelos’ cristianos

Vicky Dávila no dejó la oportunidad de hacerle una entrevista al trio de jóvenes militantes del partido ‘Salvación Nacional’, aprovechando la avalancha de burlas que han recibido tras una grabación que fue difundido en redes sociales. En el clip se puede ver como los estudiantes criticaban posturas del Gobierno de Gustavo Petro.

Los 3 jóvenes han sido insultados, ofendidos y burlados de todas las maneras posibles en redes sociales, pero algunos de los improperios han ido demasiado lejos, y terminaron recibiendo groserías por el aspecto físico de cada uno.

Pues en redes ya le han encontrado el chiste a la entrevista que sucedió en la Revista Semana, y no han dejado pasar esto por alto. Por un simple gesto que se le escuchó a Dávila se agarraron de ahí para hacerle la vida al combo completo, tanto a los jóvenes que han sido ciberacosados de manera brutal y a la controversial directora de la revista Semana.

El gesto de Vicky Dávila con el que afirman que ‘incitó' a continuar al bullying de los tres muchachos

Pues en la entrevista, quienes se han empeñado a continuar con las burlas a la situación y sus protagonistas, dieron con un extracto de la conversación donde Vicky, les pregunta a los tres estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda cual era el peor insulto que les habían dicho hasta el momento y fue ahí cuando la burla dio para más carrete.

“No esperábamos este tipo de reacciones. Se han metido con mi aspecto físico, me han dicho cabezón. Muchos se han metido por ese lado y he recibido otro tipo de comentarios”, dijo Óscar Moreno. Ante esto, la reacción de Vicky Dávila fue decir ‘owww’, en tono lastimero.

Este es el video donde se escucha la reacción de la controversial editora de la revista Semana, donde hasta le agradecen por continuar con las ganas de burlarse de los tres estudiantes:

Gracias a esto, ahora hay varios comentarios que señalan como esto dio pie para que las burlas no se detuvieran: “Pensar que ese culicagao llorón de Salvación Nacional estaba llorando dizque porque le dijeron cabezon. Pero para montarla y denigrar de opositores si muy valiente. La derecha en Colombia es muy cínica, eso es lo que me emputa de ellos.”, “Los tres chilados chiflamicos jajajaja”, “Ese awww maternal de “venga para acá mi cabezón, no le ponga cuidado a ésa chusma”, entre muchos más.

