Indignante titular de Semana por aborto en Estados Unidos se hacer viral

Estados Unidos se encuentra pasando por un momento bastante temeroso. El pasado viernes se anuló el fallo constitucional que por muchos años logró hacer del aborto un procedimiento legal y seguro.

El 24 de junio, La Corte Suprema -el máximo tribunal de Estados Unidos- le dio libertad independiente a cada uno de los 50 estados de prohibir o regular el aborto en sus territorios jurisdiccionales y la mitad de ellos se encamina a hacer la prohibición efectiva.

Esta decisión no solo trasgrede los derechos de las mujeres y personas gestantes que no deseen quedar en estado de embarazo, ya que esta ley, a pesar de que no es una prohibición tajante, si le da la potestad a cualquier estado de convertirlo en un delito si así lo desean.

Precisamente, por un comentario usado en el titular escrito por la criticada Revista Semana al momento de dar a conocer la noticia, las redes sociales se indignaron al leerlo.

¿Que decía el criticado titular escrito por la editorial?

Un cibernauta fue el encargado de hacer que el titulo usado en redes para dar a conocer la noticia sobre este triste momento en los Estados Unidos, no pasara desapercibido, y adjuntó una captura de pantalla del tweet.

El titular leía: “Fallo contra el aborto en Estados Unidos: ¿retroceso o avance?”, y las redes no se sintieron nada felices con la forma en la que esto fue publicado.

Este es el mensaje publicado en las redes sociales de la Revista Semana, dando a conocer la noticia:

Fallo contra el aborto en Estados Unidos: ¿retroceso o avance? https://t.co/l0nlCFk9Y9 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 26, 2022

La indignación en redes no se hizo esperar

Los internautas calificaron este titular como ‘amarillista’, ‘misógino’ y ‘ofensivo’, puesto que atenta en contra de la integridad de muchas personas.

“Sé que es S3mana, pero esta pregunta es ofensiva e injusta con todas las personas afectadas por la decisión. La evidencia demuestra que prohibir el aborto es discriminatorio e ineficaz y obliga, en especial a quienes son más vulnerables, a recurrir a procedimientos inseguros.”, afirmó quien publicó el tweet con la reflexión, y varios lo secundaron.

“Semana siendo Semana. Es decir, asqueroso.”, “Ahí queda clara su posición ‘feminista’, hipócritas”, entre otros.

Recientemente, Vicky Dávila, directora de la cuestionable editorial, junto a otras periodistas, fueron blanco de ataques y señalamientos por su posición ‘conveniente’ al momento de criticar las palabras filtradas ilegalmente de la Primera Dama, Verónica Alcocer.

También por abogar por el debate impuesto por el candidato perdedor, Rodolfo Hernández, al poner como condición de cumplir su asistencia al debate presidencial, el que tanto ella como otras periodistas no muy queridas en el gremio, fueran quienes moderaran y presentaran dicho evento.