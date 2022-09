¿Odian a los niños?: Los famosos colombianos que han optado por no tener hijos

Si bien desde el inicio de la pandemia por el COVID hace ya dos años, los embarazos en las parejas más conocidas de la actualidad se han cotizado a la alza y han sido sumamente bendecidos con la llegada de nuevos integrantes a sus familias, muchos otros famosos han mostrado su rechazo a la idea de formar un hogar con la ayuda de la procreación.

Andrea Valdiri, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Greeicy y Mike Bahia, Laura Tobón, entre muchas otras figuras nacionales, han destacado recientemente en redes por hacer de sus pequeños, el centro de atención en sus contenidos digitales, y sus fans les han dejado saber lo mucho que disfrutan de ver crecer a los bebés.

Así mismo, aparte existe una lista con otros nombres de importantes nombres en el entretenimiento, que optaron por mantener una vida menos ajetreada y han formado sus familias y hogares de distintas maneras, ya sea con mascotas a los que terminan queriendo como si fueran sus propios hijos, o incluso la pareja sola basta para hacer del hogar, un cálido ambiente familiar, sin la necesidad de ver niños de por medio.

Por esta razón, acá les contaremos sobre algunos nombres que suelen resonar en la industria de farándula colombiana y que también resaltar por su contundente decisión de no tener hijos, lo cual es completamente normal y aceptable, y no debería existir una opinión sobre este hecho. Cada quien es libre de decidir traer hijos al mundo y bien se sabe que esta no es un juego o una situación que se pueda tomar a la ligera, pues es una vida humana la que se está jugando.

Carmen Villalobos, quien recientemente terminó por divorciarse de su pareja con la que convivió por más de una década, reveló que durante su matrimonio jamás se incluyo la idea de ser padres. Así lo hizo saber la actriz oriunda de Barranquilla no solo por entrevistas sino también por medio de redes sociales. “Somos un hogar y nos apoyamos mutuamente. Tenemos un tercer integrante en la casa, Cappuccino, que es nuestra tercera bendición. Sin embargo, si te refieres a las otras bendiciones todavía no”, afirmó meses atrás de que sucediera el divorcio entre ella y el actor Sebastian Caicedo.

Tras el desenlace de su historia de amor con Caicedo, no se saben los planes que tendrá a futuro la actriz con respecto a este tema.

El influencer que recientemente emprendió un viaje de ‘sanación’ hacia el continente asiático, más específicamente al territorio japonés, hace ya algún tiempo había dado a conocer a través de sus redes sociales que no tiene deseo alguno en ser padre y que prefiere invertir sus ganancias en animales callejeros y en quienes puedan necesitar de su ayuda.

Además fue bastante honesto al señalar que no tiene instinto paternal alguno, como para tener que aguatarse los berrinches de los niños.

La actriz y comediante que ha participado en recordadas producciones como ‘En los tacones de Eva’, ‘El último matrimonio feliz’ y ‘Aquí no hay quien viva’, y que en estos momentos se encuentra realizando su nuevo proyecto ‘Lo que se permite, se repite’, no ha sido ajena a manifestar en varias ocasiones que el ser madre jamás será lo suyo, que no tiene madera para esta enorme labor y que no quisiera coartar su libertad gracias a la crianza de un niño, y que a su vez es una decisión que tomó con su esposo desde los inicios de su relación.

“Para mí un hijo no es la solución a no quedarse solo si uno llega a viejo, no es dejar una semilla en el mundo, es la decisión mas radical de la vida, la responsabilidad más importante que tiene el ser humano. Así a mucha gente le suene egoísta y me juzgue por eso, no quiero sacrificar mi libertad, yo vivo feliz como soy, no me quiero anclar a nadie, no quiero lazos de ningún tipo, no me quiero pasar mi vida dándole ejemplo a un tercero ni angustiada por eso”, expresó Alejandra en una entrevista con ‘La Red’.