“Que hombre tan frío”: critican la reacción de Jessi Uribe ante el detalle de Paola Jara

Una vez más Jessi Uribe es criticado por sus seguidores, pero en este ocasión, porque no reaccionó realmente enamorado ni sorprendido tras el hermoso y romántico detalle de recibimiento que le hizo su esposa Paola Jara.

En esta oportunidad, la intérprete de ‘Salud por él’ aprovechó que su amado se encontraba cumpliendo compromisos musicales en Antioquia y para su vuelta a casa decoró su habitación con globos rojos en forma de corazón, rosas, así como velas y unas letras gigantes luminosas que armadas formaban la palabra Love (amor). Ella, visiblemente emocionada esperaba ver la reacción del cantante quien solo atinó a tomar su celular para registrar este momento y solo dijo: “Tan hermosísimo. Uy, Dios mío, señor, qué cosa tan espectacular”.

Sin embargo, a esta expresión le faltó emoción, así como una reacción más amorosa de parte del intérprete de ‘Mi debilidad’ y ahí es cuando sus seguidores fueron implacables, pues consideraron que no le inyectó la emoción que se esperaba la mayoría que podría reaccionar aún más sorprendidos por estas sorpresa. Incluso, hubo quienes aseguraron que la perrita Mía estaba más contenta que él por este detalle.

Jessi Uribe es nuevamente criticado en redes sociales

“Casi me desmayo pero primero foto pal Facebook”, “Huyy pero morí con la emoción de Jessi ...Más le dio al perrito que a él...”, “La gente de ahora no disfruta nada. Le parece espectacular y enseguida cogiendo el celular jajaajjaj solo para mostrar. Verdaderamente!!!!! Son los típicos amores que menos creo”, “El súper emocionado pero seguía chequeando su celular, no pues que emoción”, fueron los comentarios de los seguidores quienes no estuvieron de acuerdo con la reacción de Jessi Uribe a a que le faltó más sorpresa y energía.

Con esta acción se suma otro impasse entre el cantante y sus seguidores quienes aseguran que pese a que siempre se muestra enamorado de su pareja, le falta un poco más de sutileza sobre todo a la hora de expresar sus sentimientos, pues pareciera que estuviera cansado de los múltiples detalles que Paola Jara tiene con él. Y aunque esto parece una extensión de la celebración de sus 4 meses de matrimonio, no demostró emoción con este regalo que muchos desearían que sus parejas tuvieran con ellos.