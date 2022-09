Le piden a Paola Jara “tener hijos” para dejar de molestar a sus perritos

Lo que para Paola Jara resultó un “experimento”, para quienes luchan por la protección o cuidados de los animales este acto resultó inapropiado, pues aún hay quienes están en contra de que la cantante tiñera el cabello de su perrita, ya que eso es considerado, a donde quiera que vaya, como maltrato animal.

Y es que desde que la intérprete de ‘Como si nada’ mostrara paso a paso el “cambio de look” de Mía no hubo quien reaccionara en contra de este acto, así los colorantes que haya utilizado no le resultaran tóxicos e ideales para el uso de animales. Sin embargo, lo que empeoró todo es que ella saliera en su defensa a asegurar que no estaba haciendo nada malo ni mucho menos ejecutando una acción que pusiera en peligro o atentara en contra de su mascota a quien considera su hija. Su tono de voz y actitud molestó a más de uno y por eso surgieron comentarios que iban desde recordarle el por qué no tiene hijos e incluso del por qué ella se enfoca en realizarse múltiples cirugías sin importarle más nada.

“Que necesidad de hacer eso, “Nombe no le hagan eso a los perritos ¿Para qué?”, “Pues si ella no se acepta como es tiene varias cirugías, ahora va aceptar a sus mascotas...las inseguridades de la gente”, “Cuando ya asumes que tu perro es humano y le dices niña ya puedes hacer lo que sea”, “Más bien que se ponga a tener hijos propios para que deje de tener el trauma de pensar que un perrito es un humano y que puede hacer con ellos lo que le de la gana. Mucho desocupe el de esa vieja”., fueron algunas de las reacciones de los usuarios de las redes sociales.

Paola Jara es fuertemente criticada por su actitud

Luego de los ataques que le realizó el público a Paola Jara, ella optó por seguir publicando videos en los que muestra una vez más todo el amor que siente por cada uno de sus perritos a quienes siempre consciente y cuida como si se tratara de seres humanos, pues ellos gozan de todos los lujos y comodidades que suele brindarle esta estrella de la música popular colombiana.

"No solo cuerno, también maltratadora de animales": critican a Paola Jara por pintar patas de sus perros

Incluso, no es la primera vez que ella recibe ese tipo de comentarios, pues hay quienes siempre le han criticado el hecho de que no haya materializado el sueño de muchos fans de verla como madre y más ahora que tiene una relación tan sólida al lado de Jessi Uribe.