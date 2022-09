Y salió mal : Yina Calderón terminó ‘agarrada’ con participantes de su espantoso reality de gordas

‘Se armó la gorda’, lejos de celebrar a los cuerpos gordos en Colombia fue un continuo espectáculo de degradación, humillación y sin sentido injustificable que sólo exotizaba a un segmento tan discriminado en Colombia.

Y aunque Yina Calderón le hizo promoción y hubo mucha expectativa, se sabía que eso terminaría mal. Duró 13 capítulos y tuvo un final abrupto, ya que dijo que al final, usaría la cuenta para otra cosa que le había salido mejor.

Además, se encontró con una de las participantes para hablar de lo ocurrido. Ahora bien, también se supo que hubo problemas.

Estos, en últimas, llevaron al final - y menos mal- a un programa que era más bien humillante y de poca factura, que algo dignificante.

Por otro lado, Calderón dijo que iba a transmitir la final del reality por Instagram y que sí le daría un “merecido premio a la ganadora” (se espera que no sean tintes, pelucas ni fajas).

Pero todo le salió al revés...

Esto, porque Yina se encontró con ‘la Zarca’, una de las participantes. Y pues la elogió por “verse más joven” con su pelo de colores.

Eso sí, afirmó que no quería verse con las otras participantes por hablar mal de ella y del programa.

“Me dijeron: – Llegó una exparticipante de ‘Se armó la gorda’ – y yo dije: – No, no, no. No las quiero, porque son desagradecidas.Pero usted no, usted es como la única que no ha salido a hablar un poco de mie… Lo cual, te lo agradezco, por ser tan consciente”, le expresó.

A lo que la mujer le dijo:

“No, ¿yo qué tengo que hablar de usted? Nada. Porque usted conmigo se manejó muy bien y yo no tengo nada que hablar de usted”.

Así, Calderón le agradeció y la comenzó a promocionar.

El reality tuvo muchas críticas hasta en su canal de Youtube por su baja calidad.