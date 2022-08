“Que despeinada”: siguen criticando el look de Clara Chía ante revelación de nuevas fotos

Aunque hay quienes han querido siempre comparar a Clara Chía Martí con Shakira, tras cada revelación de imágenes de esta chica de 23 años dejan en evidencia la gran diferencia que hay entre ambas.

Y es que más allá de lo físico, los usuarios de las redes sociales aseguran que la nueva novia de Gerard Piqué, se percibe muy común o que presta poca atención al cuidado de su imagen, pues nuevamente luce un tanto “despeinada”. De ahí que los comentarios, más que ofensivos llevan a molestar aún más a quienes apoyaban la idea de que la barranquillera tuviera amores con el futbolista quien se convirtió en el padre de sus hijos.

Porque aún, pese a lo incómodo que pueda llegar a ser, existen personas que no entienden qué le vio el jugador del Barcelona a esta chica que no luce tan “impactante” o “espectacular” como dicen los cercanos al español. “Que despeinada”, “No sé dónde tiene el gusto Piqué”, “Esto es una burla para Shakira”, “Sin aliño”, “Por lo menos arréglate las manos Clara”, “No parece de 23 años parece mayor que Shakira”, fueron algunas de las fuertes reacciones ante las nuevas fotografías que fueron develadas por el paparazzi Jordi Martin.

Siguen las críticas hacía Clara Chía Martí

Ante las nuevas fotos, el público no tuvo compasión, pues cada una de ellas muestra con más claridad aspectos que quizás no habían sido tomados en cuenta por los más críticos. La primera imagen denota cómo Clara Chía Martí siempre luce su abundante cabellera rubia sin estilo o un peinado que permita mejorar su aspecto, mientras que las imágenes que salieron luego dejan ver a una chica que no hace esfuerzo alguno en lucir atuendos más chic, actuales o que vayan acorde a su edad.

Esto ha llevado a concluir a muchos que luce aún más mayor que la barranquillera a pesar de que posee 23 años. También, hay quienes aseguraron que la excamarera del restaurante Kosmos quieren igualar el look de la cantante, pero por mucho que quiera intentarlo, no le llega “ni a los talones” como han asegurado varios fans de la intérprete colombiana.

Comparación entre Shakira y la novia de Piqué Los factores que encantaron a Piqué de su nueva novia

Cierto o no, el público sigue siendo juez de este caso que tiene paralizado al mundo debido a la manera cómo el jugador y Clara han llevado su relación de forma clandestina durante tanto tiempo y cómo ahora no tienen pudor en demostrar que son el uno para el otro sin medir las consecuencias de lo que podrían estar pensando o afectando a los hijos de Piqué esta situación.