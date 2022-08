Revelado el misterio: la mujer a la que hacen pasar como la novia de Piqué en redes

El misterio ha sido revelado. A través de las redes sociales y tras varias investigaciones e indagación de los más curiosos usuarios se pudo descubrir que Clara Chía Martí no posee cuenta de Instagram y la chica que han mostrado a través de las redes sociales nada tienen que ver con la nueva pareja de Gerard Piqué.

De ahí que tras mostrarse las nuevas imágenes del lente de Jordi Martin sobre la estudiante de relaciones públicas muchos se percataron que ni su físico ni mucho menos su actitud correspondían con el de la sexy rubia que ha “deslumbrado” a más de uno al posar en traje de baño, lencería o poca ropa. Todo ello hacía pensar que el futbolista, sin duda, había elegido a esta chica mucho más joven y que poseía atributos que Shakira no tenía y que “justificaban” dicha infidelidad.

Todos esos señalamientos injustos y machistas llevaron incluso a varios a realizar hasta indignantes encuestas en las que se interrogaba si estaban dispuestos a dejar a la barranquillera por esta sexy rubia que posaba en ropa interior de forma sugerente. Los comentarios, fuertes debates y argumentos de grupos feministas y de los fieles fans de la cantante alborotaron las redes, pero lo que nunca nadie imaginó es que estaban ante una usurpación de identidad.

Clara Chía Martí no posee redes sociales

Y es que sin duda, Clara Chía Martí no posee redes y hasta lo que se ha develado de parte del paparazzi son fotos que muestran la gran diferencia que hay entre ambas chicas. Una pasa por sumisa, sencilla y poco atenta a sus looks sobre otra que resulta impactante, arrolladora y sobre todo explosiva.

Esta es Clara Chi, la amante de Gerard Piqué. Dejen de difundir fotos de otra modelo rubia para hacerla parecer “La modelo de la vida” es esta básica, no tiene redes porque antes de que saliera la BOMBA cerró todo. pic.twitter.com/sRJEpwDDSV — carla (@carladirtyy) August 24, 2022

Pero, todo resulta producto de un engaño para el público, pues las supuestas imágenes de la nueva novia de Piqué corresponden al perfil de una modelo llamada Dani Fae y que no es más que una cuenta que muestra a una mujer desinhibida y que maneja contenido solo para caballeros. Por eso, sus poses y looks son siempre tan sexys y que no dejan nada a la imaginación. Con esto queda claro que la especulación y ambición pudieron más que la realidad que fue captada por el paparazzi Martin quien ha hecho seguimiento real de este caso.

Y de ahí que surgieran las dudas sobre el por qué en unas fotografía Clara luce tan recatada y en otras completamente seductora y mostrando un “cuerpazo” que en la realidad no se evidencia en el material manejado por Martin.

En las nuevas fotos se percibe como Clara es una muchacha que tiene una similitud con Shakira, pero es mucho más joven e introvertida.