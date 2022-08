¿Fake?: Clara Chía Martí no se parece a la chica de las fotos reveladas en redes Fotos: Agencias

Nuevas teorías y críticas han surgido tras la aparición cada vez más pública de Gerard Piqué y Clara Chía Martí, pues la pareja más cuestionada del momento ya no tiene miedo a mostrarse ante las cámaras.

Y es que en esta oportunidad, se revelaron nuevas imágenes a través de la revista Hola y de parte del lente de Jordi Martin en las que se puede apreciar al futbolista y a la estudiante de relaciones públicas nuevamente mostrando su amor o conexión tan repentina entre sus más cercanos y familiares, pues el fin de semana pasado además de disfrutar de un concierto, ambos cumplieron con su asistencia a la boda de un amigo de Piqué en el que esta chica no faltó y causó una nueva e inesperada impresión.

En las nuevas fotografías que se viralizaron nuevamente en las redes se aprecia a la joven de 23 años luciendo un poco “desaliñada” y completamente diferente a la chica que se muestra en las redes sociales que suele siempre posar en traje de baño y deslumbrar con su cuerpazo, así como con su actitud arrolladora y muy seductora.

Clara Chía luce muy diferente: usuarios en redes dudan

En las redes sociales los comentarios y debates fueron múltiples, pues no hubo quien hiciera comparaciones entre la Clara Chía Martí que lució un vestido considerado “playero” de rayas con tacones bajos, así como un cabello rubio descuidado a la chica que posa en de forma muy sexy y hasta provocativa en las redes, casi siempre con piezas diminutas.

“Yo creo que no es la misma chica que la de Las fotos de ropa interior que también se están poniendo como que es ella..No lo veo la misma cara”, “Como cambia una persona posando versus sin posar”, “Ni lo uno ni lo otro nada espectacular ni tampoco es super guapísima , la verdad me la imaginaba mejor es muy normal nada que ver”, “A esta mujer le han abierto diferentes perfiles Instagram. Hechos por ella o por otras personas, no se sabe!! pero se mira muy diferente en las otras fotos”, fueron los comentarios en redes que generaron nuevos debates sobre si se trata de la misma persona o todo es parte de un plan de “venganza” de Piqué hacía Shakira.

Cierto o no, las nuevas imágenes develadas por el paparazzi Jordi Martin, quien ha hecho seguimiento de este caso, generan ahora más dudas sobre esta chica a quien le ha inventado una vida que pocos conocen y de la que a diario especulan. Lo que sí es muy evidente es que existe una gran diferencia entre la joven que acompañó al deportista a la boda y la que ha mostrado hasta ahora en las cuentas alternativas de Instagram.