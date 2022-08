Las especulaciones ante la la nueva relación de Gerard Piqué y Clara Chia Martí, están a la orden del día, sobre todo luego de que se conociera que el ex de Shakira podría estarse uniendo a esta chica solo porque estaría posiblemente “embarazada” del futbolista quien rápidamente la vinculó con su familia y amigos.

Todo ello surgió luego de que se viralizarán las primeras imágenes de la pareja quien asistió el pasado fin de semana a un concierto de Dani Martín, al que asistieron con amigos y los padres del futbolista. Aquí tanto Piqué como Clara se muestran muy románticos, tanto que pareció no importarles que los vieran bailando e incluso besándose delante de todos. Pero, de lo que varios se percataron es que esta joven de tan solo 23 años, lucía un atuendo oversize en negro con el que quizás estaría ocultando un barriga que hubo quienes observaron un tanto “abultada”.

Con eso surgieron posibles teorías de un embarazo, pero esto fue totalmente desmentido por ella misma, quien en menos de 24 hora estaba publicando en su cuenta de Instagram unas fotografía en traje de baño, que no dejaba nada a la imaginación, y en el que el público solo podía apreciar “el cuerpazo” que posee y lo plano que está su abdomen.

Novia de Piqué posa en traje de baño y derrumba los rumores de embarazo

Luego de que personalidades como el conductor Raúl de Molina asegurara en su programa “El Gordo y la Flaca” que a Clara, actual novia de Piqué se le veía “una pancita” un tanto extraña las redes colapsaron, tanto que no hubo quien no hiciera un “zoom” sobre esta imagen, pero luego de ello, fue la misma estudiante de relaciones públicas quien dejó claro que nada de eso estaba pasando, pues no dudó en mostrar nuevas imágenes en traje de baño que derriban todo tipo de rumor sobre ello.

No está embarazada sino bien tonificada: Fotos en traje de baño de la novia de Piqué Captura Instagram @clara.chiamartii

En las fotografías se puede apreciar cómo esta joven posa de forma muy sensual en traje de baño. Uno que cuenta con dos diminutas piezas que apenas logran cubrirla del sol y la otra en la que se muestra con un diseño en enterizo. Con ambos, se nota que posee un cuerpo muy bien cuidado, tonificado y que tiene deslumbrado a Piqué quien no dudó en elegirla como su pareja luego de acabar con la relación que tenía con Shakira.

Incluso hay quienes aseguran que esta chica es todo un monumento y que siempre se deja ver en redes sociales con este tipo de atuendos con los que al parecer captó la atención del futbolista.