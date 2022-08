“Mientras no se consiga otra joven”: advierten a Paola Jara para que no le pase lo de Shakira Foto: Instagram @jessiuribe3

Luego de tantas especulaciones sobre un posible alejamiento entre Paola Jara y Jessi Uribe, está feliz pareja ha demostrado recientemente que todo se debía a compromisos laborales que ambos estaba realizando, pero de forma individual, por eso, pocas veces se les veía compartir y derrochar amor como tienen acostumbrados a sus fans.

Por eso, tras reunirse de nuevo no solo en el escenario para seguir con su Tour La Conquista, esta muy enamorada pareja no ha dudado en nuevamente mostrarse muy amorosos y dispuestos a seguir cautivando a su público con sus demostraciones de cariño. Sin embargo, ante la ola de infidelidades que se han visto recientemente en el mundo del espectáculo, algunas fans no dudaron en prevenir o alertar a la intérprete de ‘Como si nada’ para que no le pasé lo que está viviendo en la actualidad la también cantante Shakira que fue engañada por Gerard Piqué quien la cambió por una joven de 23 años.

Todo ello surgió, luego de que Jara publicara una serie de fotografías en las que ella y su esposo se besan, miran con ternura y sobre todo posan felices evidenciando todo el amor que se sienten el uno por el otro, pero la imagen detonante fue en la que se muestra a esta, “Reina”, llamada así por sus fans, sentada en un sillón demostrando su poder femenino y el por qué Uribe está rendido a sus pies.

Paola Jara es alertada por sus fans

Con esa imagen, Paola Jara desató una gran cantidad de cumplidos, así como de advertencias sobre que se siga cuidando para mantenerse siempre como una mujer poderosa, bella y elegante, cualidades con las que supo conquistar el exigente gusto de Jessi Uribe quien había demostrado que no era un galán fácil de conquistar. Además, le hicieron señalamientos de que, ahora más que nunca debe estar atenta para cuidarlo y protegerlo de cualquier chica “más joven” que quiera conquistarlo.

“Mientras no se consiga otra joven, cuídelo bastante”, “Pilas”, fueron algunos de los comentarios en los que, sin duda, la cantante quizás pondrá mucha atención, pues no debe descuidarse ante todo este cúmulo de noticias de separaciones, infidelidades y situaciones inesperadas de afecto que algunas seguidoras muy arriesgadas están realizando como muestra de amor a sus artistas favoritos. Por eso, seguramente veremos a Jara más conectada que nunca a su esposo.