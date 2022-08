¡Por fin juntos! Paola Jara y Jessi Uribe se muestran enamorados y piden que tengan un bebé

La ola de rumores sobre una posible separación entre Paola Jara y Jessi Uribe fueron ya fueron derrumbados tras las recientes publicaciones que hizo el intérprete de ‘Dulce Pecado’ quien ha dejado muy claro que está completamente enamorado de su mujer, tanto que hasta le escribe sugerentes y muy pícaros comentarios en sus redes sociales.

Y es que ambas estrellas se reunieron finalmente el fin de semana para cumplir con la gira de conciertos que forman parte de tu Tour La Conquista en el que han recorrido múltiples lugares dentro y fuera de Colombia. Desde entonces, se les ha podido ver nuevamente juntos y demostrando públicamente lo enamorado que están uno del otro. Imágenes de abrazos, besos, paseos, así como gestos de complicidad y ternura se pueden apreciar en sus redes sociales, desmoronando así la idea de que había un distanciamiento extraño entre ellos.

Incluso, los fieles fans no perdieron la oportunidad para felicitarlos, así como para comentar lo bellos que se ven como pareja, pero sobre todo no faltó quien hizo hasta la petición de que faltaba un tercero entre ellos, es decir, que solicitaban abiertamente que tengan su bebé.

Paola Jara y Jessi Uribe más enamorados que nunca

“Como que ya hace falta uno en medio”, fue el comentario que inició la petición de que ya la pareja debería darse la oportunidad de consolidar aún más esta tan admirada familia. Esto luego de que se vieran caminando de espaldas y tomados de la mano mientras caminaban en una de las playas de Aruba de forma muy romántica y con el tema ‘Juntos’ de Rocía Durcal.

A esto se le sumaron los siguientes comentarios: “Definitivamente son el uno para el otro”, “Lindos vivan disfruten su amor hasta viejitosss”, “Que belleza de pareja”, “Son unos divinos”, fueron las reacciones del público que ha estado muy atento a su relación. Pero, esto no fue todo, pues días antes en el escenario, Uribe no dudó en abrazar a su amada desatando los gritos y emociones de sus fans quienes quedaron además cautivadas con el mensaje o dedicatoria que este artista de música ranchera popular le dedicó a Jara.

“Quien iba a pensar que a mi mundo llegarías a darle vuelta y sin darme cuenta me fui enamorando. Y es que quien no se enamora si de solo imaginar que podía besar tu boca mis sentidos se aceleraban y mi alma se volvía loca hoy me tienes así COMO UN LOCO esposa mía @paolajarapj”, esto reconfirmó que están más unidos que nunca y dispuestos a seguir derrochando amor a donde quiera que vayan, sin saber aún cuándo complacerán a sus fans con la llegada de un “bebé Jara” como muchos lo han bautizado desde ya.