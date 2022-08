Indignante comparación: encuesta sobre preferir a Shakira o nueva novia de Piqué se hace viral

La polémica en torno a la nueva relación de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Marti y la tristeza por la que están atravesando Shakira y sus hijos Milan y Sasha parece no tener fin, pues al parecer ahora todo se está manejando desde dos criterios o bandos en los que hay defensores y detractores de estas estrellas de la música y el deporte.

Y es que así como hay un gran número de personas que apoyan fielmente la posición de la cantante barranquillera quien no ha desamparado a su familia e hijos, también hay quienes piensan que el futbolista ha tomado una buena decisión al ser honesto y no ocultar que está más enamorado que nunca e incluso también hay quienes lo han cuestionado duramente por ser tan “descarado” y dejarse llevar por la tentación. Pero, independientemente de la posición en la que se encuentre el público, lo que sí ha causado malestar es que utilicen el nombre e imagen de dos mujeres que están en medio de una batalla mediática muy intensa y estén estableciendo comparaciones “sexualizadas” sobre quién es mejor o quién luce mejor.

El debate ha estado abierto desde el inicio de esta polémica, pero lo que ha indignado a la mayoría es la reciente encuesta que se viralizó y en la que se le pregunta al público: ¿Dejarías a Shakira por Clara Chía?”. Esto alarmó desde los grupos feministas hasta los más fieles fans de la artista y hasta de esta chica que está conociendo una nueva realidad, sobre todo porque la muestran como un “objeto” o “elemento” de discordia, más “atractivo”.

Shakira Vs. Clara Chía

El enfrentamiento entre Shakira y Clara Chía se inició una vez que la cantante descubrió que su expareja ya mantenía en secreto una relación con quien fuera camarera de uno de sus restaurantes llamado Kosmos. Desde entonces, ella decidió no callar y levantar un comunicado en el que claramente expresaba que ya no podía seguir viviendo en medio de una mentira. Por eso, al hacerse pública su separación no hubo quien no opinara sobre ello.

Tanto que luego de conocerse la identidad de la nueva pareja de Piqué se establecieron semejanzas y diferencias entre ambas como si se tratasen de un objeto de estudio para el público. En las redes, se mostraron evidencias de cómo la reciente encuesta para “argumentar” si se estarían dispuestos a dejar a Shakira por Clara solo dejaron ver la decadencia moral y cómo pese a tratarse de un juego, se están burlando de mujeres que merecen respeto.

estáis poniendo como forma de callarle fotos del increíble físico q siempre ha tenido Shakira, pero quizás el debate se debería de centrar más en q las mujeres tengamos el físico q tengamos no somos producto de consumo de 4cerdos ni tenemos fecha d caducidad.. entre otras cosas https://t.co/LKFw9t2qCM — mery (@mariamrc8) August 22, 2022

“Eso es misoginia”, “216 comentarios y sumando tiene esta desfachatez en Instagram. Y hay quienes “argumentan” su respuesta”, “Que desastre”, " Es una completa locura”, son solo algunas de las indignantes reacciones que ha generado esta “dinámica” con la que buscan conocer la “opinión” de los que han seguido de cerca este caso de infidelidad y en el que tratan de justificar el por qué sucedió todo, bien sea por las diferencias de edades o por qué el deportista se deslumbró por el físico de esta nueva pareja.