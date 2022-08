“Está destrozada”: un cercano de Shakira revela su verdadero y lamentable estado por separación de Piqué

Shakira está en medio de la tormenta y no estaría nada bien. De hecho, está “destrozada”, según un cercano. Y más cuando Piqué ya ha estado con su nueva novia en medio de su separación.

Más cuando se les vio en el concierto de Danny Marin. Y el estado anímico de la barranquillera era de esperarse, más al vivir todo el revolcón mediático que ha seguido desde que se descubrió que Piqué le era infiel.

Así es que se encuentra ella

Según el periodista español Jordi Martín, ella la está pasando terriblemente mal. Necesitó hasta de ayuda psicológica.

“Puedo decir que [Shakira] está muy mal, anímicamente está destrozada. Su círculo cercano me dice que, incluso, ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, expresó este en RCN Mundo.

Además de terminar con su relación, explicó este, lo que más le ha dolido es la actitud de Piqué, que como si nada, ya sale con su nueva pareja.

“Según ella misma, dice que [Piqué] es un actor y que no reconoce a la persona con la que ha estado 11 años en la cama. Está viendo a un Piqué muy dañino, que está haciendo acciones muy dañinas contra Shakira”, dijo.

Pique con su nueva novia Clara Chia Marti pic.twitter.com/14FndCmB3V — 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐚𝐥 (@curialfcb) August 20, 2022

Y por supuesto, el periodista revela que Piqué “peló el cobre”. Se puso de lado de Shakira.

“Shakira es la víctima en este caso, que ha sido engañada. Ella es una maravillosa persona. Hay que recordar que dejó su vida en Estados Unidos para trasladarse a España, donde no tenía ningún vínculo, ni amistades, ni profesional, y dio todo por esta pareja y por sus hijos”, dijo en RCN.

¿Quiere enamorarse de nuevo?

Para nada. Y más con lo que vive ahora. Esto expresó el periodista:

“Pongo la mano en el fuego y estoy seguro de que Shakira no le ha sido desleal y ha estado completamente enamorada. A día de hoy puedo decir que no tiene a nadie y que por su cabeza no pasa el volverse a enamorar. Lo sé porque tengo gente en común con Shakira y ella lo ha dicho”, expresó.