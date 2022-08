Paola Jara da cátedra de elegancia al lucir un sexy escote en show en el que tuvo percances

Una vez más la cantante Paola Jara demuestra que es una artista integral, pues combina muy bien su talento con su belleza y esto es algo que sus fieles seguidores no pasan nunca por alto, pues siempre expresan sus halagos ante cada publicación en la que luce impecable de pies a cabeza e incluso hasta en los momentos complicados que puede llegar a vivir en el escenario.

Un claro de ejemplo fueron sus presentaciones en Samaná en la que la intérprete de “No me preguntes” cantó bajo la intensa lluvia y luciendo un crop top con hilos de plata con detalles brillantes que dejaban ver su muy estilizada figura. Aquí ella derrochó sensualidad y no le importó que todo su peinado y maquillaje se arruinara por el agua.

Pero, esto no fue todo, pues tras presentarse varios obstáculos para llegar a su concierto en CañasGordas, la artista no solo cumplió nuevamente con su público, sino que además lució nuevamente espectacular al llevar una blusa con un muy sexy escote que no dejaba nada a la imaginación, pero que resaltaba su elegancia y buen porte.

Paola Jara da cátedra de elegancia

En este espectáculo, una vez más Paola Jara agradeció la paciencia a sus fans tras la larga espera, además reiteró que no tuvo un fin de semana fácil, pues más allá de las lluvias hubo situaciones que le impedían estar a tiempo en cada presentación, sin embargo, contra todo pronóstico ella una vez más cumplió y deleitó a todos con su potente voz y belleza.

Incluso, pese a todas las adversidades no hubo quien no halagara su outfit en el que además del sexy escote, la blusa que lució en esa gala contaba con transparencias, así como unos detalles vaporosos en los hombros, así como algunos encajes minimalistas que la hacían ver muy seductora, elegante y como toda una “reina”, calificativo que se ha hecho muy común nombrar entre sus fans. Este look lo complementó con un pantalón de talle alto que marcaba muy bien su figura.

Paola Jara da cátedra de elegancia al lucir un sexy escote en show en el que tuvo percances Foto: Instagram @paolajarapj

“Agradecer por todas las cosas #cañasgordas. Fue un fin de semana muy difícil pero Dios siempre nos acompaña”, dijo la artista en sus redes, mientras que a tan solo minutos recibía felicitaciones y comentarios repletos de admiración de parte de sus seguidores. “Radiante como siempre”, “Hermosa”, “Maravillosa”, expresaron tras su publicación.