Con sexy crop top: Paola Jara sí le cumple a su público a diferencia de Jessi Uribe

Paola Jara es una estrella que derrocha talento y sensualidad, así las condiciones climáticas estén en su contra. Esto quedó demostrado en una de sus presentaciones realizadas en Samaná Caldas, lugar en el que celebró la edición 53 del Festival de los Palenques y en el que pese a la intensa lluvia, ella no solo le cumplió a su público, sino que también lo deleitó con su look.

En esta oportunidad, la intérprete de ‘Murió el amor’ lució un sexy crop top negro que poseía unos hilos plateados con detalles en brillantes que acentuaban su figura y que logró combinar con un pantalón ajustado que además cuenta con un diseño también muy sugerente en el que se deja ver parte de la cintura y caderas de esta artista que ha sabido cuidar su figura visiblemente tonificada.

Con ello, no solo se ganó los aplausos, sino también una gran cantidad de halagos de parte de sus más fieles seguidores quienes no dudaron en expresar lo bella que lucía a pesar de que su maquillaje y peinado se estaba arruinando tras la intensa tempestad que la acompañó esa noche y que pareció no importarle, pues ella le cumplió a sus fans.

Paola Jara lució siempre sensual en su show bajo la lluvia

Luego de ello, Paola Jara también ha recibido múltiples halagos por su entrega en el escenario en el que constantemente está luciendo piezas cada vez más sexys y que no caen en lo vulgar, por el contrario, siempre se aprecia glamorosa y sobre todo dispuesta a deleitar al público con sus éxitos y looks.

Incluso, ella le está apostando a las prendas en cuero, a los detalles con flecos, así como a las transparencias y brillos, pues más allá de ser tendencia, son outfits que le sientan muy bien en el escenario en el que se ve poderosa y como toda una “reina” calificativo que más de una vez le han regalado sus fans.

Así reaccionó Paola Jara en el ‘peor’ concierto que ha tenido Fotos: Instagram @paolajarapj

“Que linda eres”, “Eres un sueño”, “Ni la lluvia te opaca, eres un sol”, “Dios te bendiga siempre bella”, “Dios te creo en belleza y maravilla y a mi para admirarte día a día”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios a través de las redes sociales tras mostrar su entrega en el escenario, así como su sexy look que la hizo ver más hermosa para quienes la admiran desde siempre.