Así reaccionó Paola Jara en el ‘peor’ concierto que ha tenido

Contra todo pronóstico, incluso de fuertes lluvias, Paola Jara cumplió con el público que la esperaba impacientemente en Samaná Caldas, lugar en el que se realizó la edición 53 del Festival de los Palenques y en el que muchos esperaban ver a su estrella favorita interpretar sus más exitosos temas.

La fuerte lluvia hizo que su show no solo fuera considerado uno de los ‘peores’, sino que también le permitió hacer una importante reflexión sobre su vida como artista, pero por sobre todas las cosas agradeció que durante horas y bajo este mal clima, sus fieles fans no se movieron de este lugar en el que no tuvo otra que salir al escenario y cantar. Aquí no importó que su cabello se mojara, ni muchos menos que se le arruinara su look una vez más sexy e imponente.

“No siempre las cosas salen como uno desea y se planean… muchas veces hay situaciones que se nos salen de las manos, sin embargo siempre estoy dispuesta a dar y entregar lo mejor de mí, frente a diez, cien o miles. Gracias a quienes tienen paciencia y esperan bajo la lluvia”, esto fue lo que expresó la cantante quien demostró una vez más que es una gran artista.

Paola Jara le cumplió al público de Samaná

Entregada y dispuesta a dar lo mejor de sí a quienes no les importó mojarse balo la lluvia, se mostró Paola Jara quien hasta llegó a publicar algunas imágenes de sus fans quienes se conectaron con cada uno de sus temas y quienes estaban complacidos de verla cantar pese a que no estaban las condiciones dadas para ello.

A esto se sumaron cientos de comentarios de felicitaciones y admiración de parte de sus seguidores quienes no dudaron en halagarla y reiterar que es una gran artista, pero sobre todo un gran ser humano:

“Paola esa es la actitud y tener profesionalismo como la gran cantante que eres que sale a darlo todo a su público con el corazón felicitar a tus músicos que te acompañan cada día en tus conciertos”, “eres digna de, admiración Pao lo haces con el alma y corazón muchos éxitos en tu carrera”, “Tesa. Orgullosa me siento de ver la gran artista que eres. Admiración total”, “eso lo hace un verdadero artista. Y vos lo sos pero así te ves también divina”, esto fue lo que expresaron los usuarios luego de su publicación en la que se ve complacida de acompañar bajo la lluvia a su público.