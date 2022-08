Jessi Uribe dio la cara y muestra el por qué no ofreció el concierto en Tolima

La polémica ronda la vida profesional del cantante Jessi Uribe quien el pasado fin de semana debió cancelar una de sus presentaciones más esperadas en San Antonio Tolima debido a que las condiciones climáticas no estaban dadas para realizarlo.

Ante ello, el artista solo publicó un video que iba acompañado de un comunicado en el que expresaba su dolor por no haber podido cumplir con este show que había generado tantas expectativas entre los fieles seguidores que habitan en ese municipio, pero más allá de la comprensión, se consiguió con una serie de quejas, críticas y demás señalamientos incluso del alcalde Jorge Iván Vasquez, quien expresó: “Mirar las condiciones en que se hizo ese contrato porque al señor Uribe le da cosa embarrarse los zapatos para cumplirle a la gente de San Antonio”.

Con esto se incrementaron las molestias y aunque resultó todo un caos en las redes sociales, el intérprete de ‘Dulce pecado’ decidió callar para luego aparecer de nuevo en su cuenta de Instagram presentando un material audiovisual más explicativo en el que realmente se evidencia que las condiciones para ofrecer este concierto no eran las más óptimas.

Jessi Uribe lo aclara todo

Cableados de alta tensión sumergidos en el lodo, equipos saturados de agua, escaleras resbaladizas, túneles de acceso a tarima casi bloqueados por el agua, así como lodo y una gran cantidad de obstáculos y peligros para el staff de Jessi Uribe era lo que predominaba en está área del show que en definitiva él decidió aplazar, más no cancelar, ya que se ponían en riesgos las personas que estaban trabajando e incluso para el público.

“Un saludo especial para toda mi gente de San Antonio, Tolima, este video es para explicarles a ustedes la situación de ayer, de por qué no me presenté… En ningún momento cancelé, solo aplacé el show por esta situación. No fue por mí y no fue por no ensuciarme las botas como dice el señor Alcalde, más bien lo hice cuidándolo a él también, porque era un peligro para todos ustedes. Prefiero que se hable hoy de un concierto aplazado, a que se estuviera hablando de una tragedia por irresponsabilidades en uno de mis conciertos. Los amo mi gente, espero me entienda”, fue lo que expresó el cantante en su cuenta de Instagram.

Adicional a esto, el esposo de Paola Jara reiteró que se deje a un lado el odio, las malas intenciones y sobre todo el querer manchar su imagen sobre un espectáculo que no fue cancelado, sino aplazado para no poner en riesgo a nadie.