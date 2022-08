Eso ni Nodal: Jessi Uribe canceló en el Tolima y “lo agarraron de las greñas”

El cantante Jessi Uribe no la pasó nada bien durante el fin de semana, pues a pesar de que alega que el mal clima fue el principal obstáculo para cancelar su show en la celebración de las Ferias y Fiestas de San Antonio, Tolima, sus fans e incluso hasta el alcalde de este municipio lo han cuestionado.

Una vez que se conoció que el artista y esposo de Paola Jara, había incumplido con este show, alegando de que no estaban las condiciones dadas para ello, solo recibió cientos de comentarios nada halagadores y que incluso lo llevaron a comparar con otros artistas como Nodal o hasta su misma pareja que pase lo que pase siempre suben al escenario o dan la cara a su público e incluso a sus contratantes.

“A todos mis seguidores de San Antonio, Tolima: Estoy muy triste por confirmarles oficialmente la cancelación del show programado para hoy domingo 14 de agosto. Desafortunadamente las condiciones climáticas no permitieron que pudiéramos encontrarnos. Las fuertes lluvias presentadas afectaron el lugar previsto para el show. Para mi como artista siempre será muy importante cumplir la cita con mi público, sin embargo lamento mucho que hoy no sea posible. Espero poder verlos pronto. ¡Los amo! ¡Gracias!”.

Jessi Uribe canceló en el Tolima y no lo perdonaron

El mensaje que publicó Jessi Uribe en sus redes sociales estuvo acompañado por un video en el que da pruebas de que la lluvia estaba haciendo estragos en la zona y que de esta forma era casi imposible que él pudiera salir a cantar como siempre lo ha hecho, pero esto no fue contundente para quienes consideran que no fue más que una excusa para no cantarles a los sanantonianos que lo estaban esperando con muchas ansias y desde muy temprano.

Pero, sin duda, una de las declaraciones que causó más impacto vinieron de parte del alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vasquez, quien expresó: “Mirar las condiciones en que se hizo ese contrato porque al señor Uribe le da cosa embarrarse los zapatos para cumplirle a la gente de San Antonio”. Con esto se encendió la polémica y los miles de comentarios en contra del cantante que la noche anterior sí se presentó en Samaná y no le importó la fuerte lluvia que caí y aún así cumplió.

“Pura paja....puro cantante pelagato, es que ni los Guns roses cuando vinieron en el 92, que les llovió toda la noche y así cantaron....”, “No son fotos reales del suceso, ni siquiera el señor llegó al evento, la excusa fue muy absurda, falta de profesionalismo, lamentable el hecho de contratar artistas que ya están más que pensionados” “Que feo salir a excusarse de esa manera, cuando en realidad se adecuaron las instalaciones y también se me dio la opción de ir a otro establecimiento”, “Ya se le olvidó de dónde viene”, fueron algunos de las fuertes reacciones de sus haters y seguidores ante este incumplimiento de contrato que según el alcalde de Tolima será investigado e incluso llevado a acciones legales.