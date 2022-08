“A Jessi Uribe había que cargarlo”: alcalde de Tolima intensifica la polémica

Cuando se creía que todo estaba ya aclarado sobre la suspensión temporal del show de Jessi Uribe en Tolima, surgen nuevas hipótesis o polémicas al respecto y que dan “justificación” al por qué no se dieron los acuerdos del show.

En esta oportunidad fue el alcalde Jorge Iván Vásquez quien ofreció nuevamente unas declaraciones que más allá de calmar los ánimos, los altera un poco más porque deja claro que la culpa es y siempre será del cantante y su equipo de trabajo. Y es que durante una entrevista a la que accedió para W Radio, éste insistió en que no quería causar polémica, pero sí aclarar qué fue lo que realmente sucedió y por qué este concierto que era uno de los más esperados no logró concretarse.

“Una vez que la lluvia cesó se hizo un receso para poder chequear el sonido y trasladar los equipos que estaban debajo de la tarima a un lugar en el que no se perjudicaran. El agua fluyó y todo se acondicionó para que Jessi pudiera cantar, pero nos dijo: ‘No voy a cantar’. Eso me hizo tener unas voces con su equipo y mientras el resto de los artistas estaban dispuestos a seguir con el show, su staff reiteraba que no y su mánager me dijo que la única manera de que su cantante pasara por el camino que lleva al escenario es que había que cargarlo”.

Alcalde de Tolima cuenta una nueva versión del show en el que no se presentó Jessi Uribe

Incluso, el alcalde de Tolima aseguró que ni Jessi Uribe ni su equipo tenía la voluntad absoluta para concretar el evento en el que lo estaban esperando cientos de fans que ahora lo han señalado de creído o hasta prepotente, sobre todo porque no dio la cara en el momento, sino que lo hizo a través de las redes sociales.

“El lugar de la discordia era un pasillo que era el único acceso a la tarima que habían montado en la plaza de toros y que habían se alquiló por expresa solicitud de Jessi Uribe. El equipo de producción y músicos, que ya estaban en tarima, dijeron cosas al bajarse. Yo les dije que no se podían retirar porque la decisión la tomaba su jefe y ellos dijeron: ‘nosotros no nos vamos a embarrar en ese lodo’. Hablo con el mánager y él me dice que no hay por dónde y que a Jessi Uribe hay que cargarlo”, reiteró Iván Vásquez, incrementando así la polémica tras este caso que al parecer no tiene fin entre la cantidad de hipótesis que se han planteado y en la que incluso se desconoce la nueva fecha en la que pueda realizarse este show, aunque el mandatario aseguró que para él era más factible el devolver el dinero al público.