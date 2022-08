Hija de Petro confiesa que siente que no merece lo que tiene

La familia de Gustavo Petro ha sufrido un cambio drástico cuando se trata de la exposición mediática a la que se enfrentarán como la familia presidencial durante los próximos cuatro años.

Ahora, los Petro deben entender que cada movimiento que hagan será criticado tanto positiva cómo negativamente por la opinión pública, y eso es parte de la reflexión que ha dejado uno de los integrantes de la familia.

Sofia Petro se tomó las historias de su cuenta personal de Instagram, para dar algunas actualizaciones sobre cómo se siente con todo este proceso de adaptación a ser el centro de atención de los titulares en los diferentes medios de comunicación.

Sofia Petro reveló tener ‘Síndrome del Impostor’

La presencia en redes por parte de la hija de Gustavo Petro, Sofia Petro, ha ido en aumento durante los últimos meses, y con esto su popularidad. Por esta razón, la joven ha decidido usar sus plataformas digitales para compartir mensajes de ánimo para quienes se encuentren pasando por la misma situación en la que ella se encuentra.

Además, se sinceró con su público y reveló que padece del ‘Síndrome del Impostor’. Este, en palabras de Petro “es un estado psicológico que te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes o tus logros”.

Pero en su mensaje, también dio unas palabras de aliento, afirmando que gracias al trabajo duro se puede lograr estar donde se desee, y que su posición no se la ha ganado ‘de gratis’.

Este es el mensaje que compartió Sofia Petro en sus redes sociales:

Mensaje de Sofia Petro en Instagram (Captura de pantalla)

Recientemente Sofía Petro confirmó que ha sido acosada desde el 2018 en redes sociales

Durante esta revelación que realizó para Las Igualadas, espacio de opinión de El Espectador’ Sofía Petro dejó ver su lado más humano y en el que es, de una u otra forma, el epicentro de críticas por ser ahora “la hija del presidente”. Y es que durante su relato comentó que llegó a recibir expresiones muy feas de su cuerpo: “En esa oportunidad estaba usando una blusa muy apretada y me dijeron que aparte de que se me veía muy feo, mi busto que estaba muy abajo, que les parecía una vaca, no sé, unos comentarios que me parecían tan extraños”, dijo Sofía en sus declaraciones.

Esto no solo llegó a perturbarla, sino que cada vez le parecía más extraño que recibía una cantidad de expresiones, solicitudes por sus redes sociales y en todas, la mayoría solo quería atacarla. De esto no se ha podido librar, sobre todo luego del actual triunfo de su padre en el que está siendo cada vez más señalada sobre todo por la forma tan libre, radical y honesta con la que demuestra quién es.

Sin embargo, reiteró que ya no le presta atención ni mira sus redes, en las que hasta llegó a recibir imágenes que no ha solicitado sobre algunas partes íntimas de chicos u hombres quienes con esto intentan agredirla, sexualizarla y acosarla, bien sea por pensar diferente a sus ideales o los de su familia o porque están conociendo a una mujer que está clara en lo que desea y les puede resultar muy atractiva, pero lo hacen de la forma menos apropiada. “La sexualización de mi físico es algo que se incrementó ahora, pero la verdad es que desde 2018 empezó a pasar. Me llegaron mensajes a mis redes sociales de hombres mandando videos que no pedí, de cosas muy vulgares, pero es algo a lo que cada vez menos le presto atención. Trato de no revisar y sinceramente ya no me afecta nada de lo que digan”, dijo la hija del presidente Gustavo Petro.

Adicional a esto, reiteró que ella no le afectan este tipo de comentarios que se refieren a su cuerpo, pues está consciente de que ella es más que el físico, prefiere que la mencionen o recuerden por sus pensamientos y luchas que están encaminadas en alcanzar la igualdad femenina y dejar atrás el patriarcado o machismo.

Este es el video donde trata sobre esta temática en una entrevista con ‘Las Igualadas’, del medio de comunicación ‘El Espectador’: