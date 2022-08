Sofía Petro cuenta las horribles formas en las que la han sexualizado

Sofía Petro es una de las mujeres que está dando de qué hablar ahora más que nunca, pues más allá de ser la hija del Presidente Gustavo Petro, siempre ha sido un referente entre los movimientos feministas, así como por su especial gusto por la moda sustentable.

Ella quien además estudia Ciencias Sociales y es una amante del arte y la poesía, ha sorprendido a todos con unas recientes declaraciones en las que deja ver cómo desde hace ya algún tiempo su imagen o físico ha sido altamente sexualizado hasta el punto de sentirse acosada, sobre todo ahora que está más que nunca en la palestra tras la victoria política de su padre.

A su criterio, esta “presión” se inició en 2018, año en el que el político se postuló para la presidencia, pero no resultó ganador. En ese momento esta joven de 20 años, lo acompañó a esperar los resultados y a pesar de que no obtuvieron el triunfo, no dudó en estar junto con él, por eso, a partir de esta “exposición” mediática, de inmediato Sofía fue víctima de comentarios, señalamientos e incluso críticas sobre su manera de vestir y de su físico.

Sofía Petro fue acosada desde el 2018 en redes sociales

Durante esta revelación que realizó para ‘Las Igualadas’, espacio de opinión de ‘El Espectador’, Sofía Petro dejó ver su lado más humano y en el que es, de una u otra forma, el epicentro de críticas por ser ahora “la hija del presidente”. Y es que durante su relato comentó que llegó a recibir expresiones muy feas de su cuerpo: “En esa oportunidad estaba usando una blusa muy apretada y me dijeron que aparte de que se me veía muy feo, mi busto que estaba muy abajo, que les parecía una vaca, no sé, unos comentarios que me parecían tan extraños”, dijo Sofía en sus declaraciones.

Esto no solo llegó a perturbarla, sino que cada vez le parecía más extraño que recibía una cantidad de expresiones, solicitudes por sus redes sociales y en todas, la mayoría solo quería atacarla. De esto no se ha podido librar, sobre todo luego del actual triunfo de su padre en el que está siendo cada vez más señalada sobre todo por la forma tan libre, radical y honesta con la que demuestra quién es.

Sin embargo, reiteró que ya no le presta atención ni mira sus redes, en las que hasta llegó a recibir imágenes que no ha solicitado sobre algunas partes íntimas de chicos u hombres quienes con esto intentan agredirla, sexualizarla y acosarla, bien sea por pensar diferente a sus ideales o los de su familia o porque están conociendo a una mujer que está clara en lo que desea y les puede resultar muy atractiva, pero lo hacen de la forma menos apropiada. “La sexualización de mi físico es algo que se incrementó ahora, pero la verdad es que desde 2018 empezó a pasar. Me llegaron mensajes a mis redes sociales de hombres mandando videos que no pedí, de cosas muy vulgares, pero es algo a lo que cada vez menos le presto atención. Trato de no revisar y sinceramente ya no me afecta nada de lo que digan”, dijo la hija del presidente Gustavo Petro.

Adicional a esto, reiteró que ella no le afectan este tipo de comentarios que se refieren a su cuerpo, pues está consciente de que ella es más que el físico, prefiere que la mencionen o recuerden por sus pensamientos y luchas que están encaminadas en alcanzar la igualdad femenina y dejar atrás el patriarcado o machismo.