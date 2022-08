Compañeros de Elianis Garrido se burlan en su cara al saber su nombre completo

Desde que la presentadora y modelo hizo presencia en la farándula nacional, lo hizo con su participación en ‘Protagonista’, programa transmitido por el Canal RCN. Desde allí se le conoció como Elianis Garrido, y hasta ahí, pues ella tampoco había ondeado más allá de su identidad.

Pero eso cambió desde una reciente emisión del programa que actualmente presenta, ‘Lo sé todo’ del Canal 1. Garrido y sus compañeros de set, Ariel Osorio, quien revelaron que una modelo interpretaría a Lina Marulanda en una serie, y junto Mafe Romero, empezaron a hablar de los nombres que la hija de Luis Alberto Posada le debería poner a su bebé.

Ahí fue cuando la bailarina, que estuvo a punto de cancelar su matrimonio secreto, reveló este secreto bien guardado que tenía: su segundo nombre.

El nombre completo de Elianis Garrido que provocó burlas

La modelo y exparticipante de ‘Protagonista de Nuestra Tele’, contó que su segundo nombre es Julieth, lo que daría a su nombre completo es Elianis Julieth Garrido Zapata. La situación por laguna razón le causó gracia a sus compañeros de set, quienes terminaron por reírse en la cara de Garrido al escuchar esto.

Sin embargo, desde la producción intentaron defenderla diciendo: “Julieth es bonito”. Garrido estuvo de acuerdo, pero admitió que no le gustan esos dos nombres juntos, ya que para ella no combinan mucho.

Aun así, la presentadora optó por revelar el nombre que originalmente su padre quería para ella: Samantha Elianis. Agradeció no haber sido llamada de esa manera.

Recientemente le mandó un indirectazo a su expareja

La presentadora barranquillera Elianis Garrido dio de que hablar por su matrimonio “casi secreto” con Álvaro Navarro, pues no muchos conocían de su relación y pensaban que ella estaba soltera tras terminar su relación con el cantante Anddy Caicedo.

Este casamiento ha generado muchas opiniones de sus seguidores e incluso, varios rumores que relacionan el matrimonio con la más reciente canción del salsero caleño llamada ‘Mi amor para siempre’, que tiene una letra de desamor.

“Se terminó de repente ¿Y qué pasó? Solo Pa’ mi fue de repente. Se terminó de repente ¿Y qué pasó? Yo creo que tú ya venías dejándome lentamente”, dice una parte de la canción, que se estrenó dos días después del matrimonio de la presentadora de Lo Sé Todo.

Pues ahora se rumora que un tuit de Elianis Garrido sería la respuesta a la canción de Anddy Caicedo, pues es un fuerte mensaje muy reflexivo.

“Algunos solo queremos que nos quieran en privado y nos respeten en público. No que hagan show público y nos fallen una y otra vez en privado. He ahí el valor de lo simple, el poder de lo genuino”, escribió la mujer y no lo dejó como un trino suelto, pues lo fijó en su perfil.

La situación ha generado muchas interpretaciones por parte de los internautas, quienes dicen, en su mayoría, que a pesar de que ella se casó, parece que no ha superado a su ex: “se acabó de casar, pero parece que le tira puyas al ex”, “mami, pero ya parece un cactus”, “Cuanta verdad en lo que dices”, entre otros comentarios.

Este fue su contundente mensaje: